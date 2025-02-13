Банки и госслужбы не смогут использовать иностранные мессенджеры

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Госслужбам, операторам связи и банкам запретят использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Его слова приводятся в телеграм-канале правительства.

«Это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений», — говорится в сообщении.

Премьер сообщил о разработке комплекса мер для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества по поручению президента, они будут реализованы в ближайшее время.

Среди предложенных мер:

обязательная маркировка звонков (на экране телефона будет отображаться, от кого они поступают — от организации или с международного, виртуального номера);

возможность для граждан отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, что позволит оградить их от нежелательных звонков и массовых рассылок без предварительного согласия;

создание информационной системы «для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки» — в частности, в ней будут собраны записи голосов тех, кто «использует доверие граждан в корыстных целях».

«Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость», — заявил Мишустин.

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