 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Банки и госслужбы не смогут использовать иностранные мессенджеры

Мишустин: банки и госслужбы не смогут использовать иностранные мессенджеры
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госслужбам, операторам связи и банкам запретят использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Его слова приводятся в телеграм-канале правительства.

«Это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений», — говорится в сообщении.

Премьер сообщил о разработке комплекса мер для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества по поручению президента, они будут реализованы в ближайшее время.

Среди предложенных мер:

  • обязательная маркировка звонков (на экране телефона будет отображаться, от кого они поступают — от организации или с международного, виртуального номера);
  • возможность для граждан отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, что позволит оградить их от нежелательных звонков и массовых рассылок без предварительного согласия;
  • создание информационной системы «для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки» — в частности, в ней будут собраны записи голосов тех, кто «использует доверие граждан в корыстных целях».

«Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость», — заявил Мишустин.

Материал дополняется

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Дума одобрила в первом чтении выдачу ипотеки микрокредитными компаниямиНедвижимость, 16:04
В Госдуме предложили запретить рекламу оборудования для самогонаТехнологии и медиа, 16:02
Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской на третьОбщество, 15:58
Украденный мошенниками у экс-владельца «Интера» €1 млн нашлиСпорт, 15:58
Банки и госслужбы не смогут использовать иностранные мессенджерыПолитика, 15:51
Аналитики заявили о подешевевшем борщевом наборе со свининойВино, 15:49
Празднование свадьбы детей раввинов России и Украины попало на видеоОбщество, 15:45
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе из-за БПЛА на границеПолитика, 15:33
Глава Пентагона заявил, что Трамп не предал УкраинуПолитика, 15:25
Универсальность и индивидуальность: как создаются вещи вне времениОтрасли, 15:24
Мэр Оренбурга Салмин записался добровольцем на военную операциюПолитика, 15:19
Дума одобрила идею обязать гражданина России приносить присягу с 14 летОбщество, 15:17
В Ненецком округе запустили жилищную программу «Чумовой капитал»Недвижимость, 15:17
Инфаркт в 30, диабет в 20: почему возрастные заболевания «молодеют»Pro, 15:15