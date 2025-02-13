Россия через Катар передала на Украину восемь детей

Фото: Маргарита Грошева РБК

Россия передала украинским родственникам восемь детей для воссоединения их с семьями. Встреча руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка России Алексея Газаряна с детьми и их близкими прошла в здании посольства Катара в Москве, передал корреспондент РБК.

По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, к родственникам на Украину едут восемь детей в возрасте от 5 до 15 лет. «Большинство детей жили с бабушками, а сейчас едут к мамам, один мальчик-подросток переезжает от бабушки к папе», — процитировали в аппарате ее слова.

Кроме того, с тетей, которая оформила опеку, воссоединятся брат и сестра, которые после смерти их мамы жили в приюте.

«Мы уже провели 10 операций [по передаче детей], сегодня это 11-я операция. Мы провели воссоединение более 75 детей, и скоро эти дети поедут домой и воссоединятся со своими близкими», — сообщил представитель посольства Абдурахман Салех аль-Кувари.

В свою очередь, Газарян поблагодарил представителя посла от имени Львовой-Беловой за то, что Катар выступает посредником в коммуникации с украинской стороны, а также за организацию логистики для передачи детей.

«Мы рады, что в таком союзе мы можем делать человеческое, доброе, по-настоящему гуманное дело», — сказал Газарян.

Всего 15 детей из 10 семей воссоединились с близкими в России и 95 детей из 75 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах.

В конце ноября прошлого года Украина передала в Россию двух детей. Мальчики семи и девяти лет вернулись к родным. В обоих случаях дети оказались на Украине еще до начала военных действий. На следующий день уже Россия передала семь детей в их украинские семьи.

Помимо участия в возвращении детей Катар помогает России и Украине в вопросах, касающихся военнопленных: в конце октября стороны обменялись письмами пленных к родным при посредничестве Дохи.