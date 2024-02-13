 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев не выделил деньги на «зубы дракона» в Запорожье

«Страна»: Украина не выделила деньги на «зубы дракона» в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Из госбюджета Украины планировалось выделить свыше 70 млн гривен на возведение противотанковых бетонных укреплений в части Запорожской области, контролируемой ВСУ. Администрация отказалась уточнять причины из-за «коварства»
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правительство Украины не выделило деньги на возведение «зубов дракона» в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных с украинского портала госзакупок Prozorro, пишет «Страна.ua».

В начале года был объявлен тендер на не более чем 88,5 млн гривен, планировалось к середине марта закупить 45 тыс. штук бетонных заграждений пирамидальной формы. В аукционе участвовали три компании, победителем стало «Алд инжиниринг и строительство» с суммой контракта в 70,2 млн гривен. Однако затем заказчик отменил тендер в связи с отсутствием финансирования из госбюджета.

Эту информацию подтвердили назначенные Киевом власти Запорожской области, признав, что тендер действительно был упразднен. «Были другие уважительные причины, которые, учитывая коварство врага, озвучить не можем. Но уверяю, что все закупки для повышения обороноспособности Запорожского края производятся в плановом порядке», — заверил глава администрации Иван Федоров. Он подчеркнул, что запорожская администрация первой получила всю необходимую финансовую поддержку, нехватки денег нет.

CNN узнал о требовании властей Украины к новому главкому ВСУ
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Украина намерена возвести оборонительные сооружения от Донбасса до Западной части страны, об этом в декабре объявил президент Владимир Зеленский. Он заверил, что мин и бетона стране на эти цены хватит, и рассказал об обсуждении строительства укреплений на основных оборонительных рубежах, включая авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Речь идет о трех линиях сооружений, уточнила позднее депутат Верховной рады Александра Устинова. «Особенно зимой нам придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление, как до этого было. И мы хорошо понимаем, что, даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы», — пояснила она.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил о возведении украинскими военными в Херсоне на правом берегу Днепра оборонительных сооружений: «Укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Запорожская область Украина оборонные расходы
Материалы по теме
Заместителем Сырского стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе
Политика
Новый финский президент исключил связи с Москвой из-за конфликта с Киевом
Политика
Зеленский продлил мобилизацию на Украине еще на 90 дней
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена Политика, 04:29
Банки резко увеличили долю отказов по потребкредитам Финансы, 04:28
Киев не выделил деньги на «зубы дракона» в Запорожье Политика, 03:46
Остин отменил поездку на встречу по Украине после второй госпитализации Политика, 03:43
США воодушевились решением ЕС по российским активам Политика, 03:05
Ученые оценили риски вживления нейрочипа Маска в мозг человека Общество, 03:00
Международная федерация хоккея вновь запретила России участие в матчах Спорт, 02:48
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Заместителем Сырского стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе Политика, 02:28
Bloomberg узнал о визите Зеленского в Европу за военной помощью Политика, 01:55
Бразилия увеличит число военных на границе с Венесуэлой и Гайаной Политика, 01:40
Спикер южных сил ВСУ упомянула, что у них «нет бронетехники» Политика, 01:36
Бизнес из России заявил о более масштабных проблемах с платежами в Турции Бизнес, 01:00
МВФ сообщил о лучшем положении экономики России, чем ожидалось Экономика, 00:58
Самый большой военный корабль Великобритании отправился на учения НАТО Политика, 00:49