Киев не выделил деньги на «зубы дракона» в Запорожье

Из госбюджета Украины планировалось выделить свыше 70 млн гривен на возведение противотанковых бетонных укреплений в части Запорожской области, контролируемой ВСУ. Администрация отказалась уточнять причины из-за «коварства»

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Правительство Украины не выделило деньги на возведение «зубов дракона» в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных с украинского портала госзакупок Prozorro, пишет «Страна.ua».

В начале года был объявлен тендер на не более чем 88,5 млн гривен, планировалось к середине марта закупить 45 тыс. штук бетонных заграждений пирамидальной формы. В аукционе участвовали три компании, победителем стало «Алд инжиниринг и строительство» с суммой контракта в 70,2 млн гривен. Однако затем заказчик отменил тендер в связи с отсутствием финансирования из госбюджета.

Эту информацию подтвердили назначенные Киевом власти Запорожской области, признав, что тендер действительно был упразднен. «Были другие уважительные причины, которые, учитывая коварство врага, озвучить не можем. Но уверяю, что все закупки для повышения обороноспособности Запорожского края производятся в плановом порядке», — заверил глава администрации Иван Федоров. Он подчеркнул, что запорожская администрация первой получила всю необходимую финансовую поддержку, нехватки денег нет.

Украина намерена возвести оборонительные сооружения от Донбасса до Западной части страны, об этом в декабре объявил президент Владимир Зеленский. Он заверил, что мин и бетона стране на эти цены хватит, и рассказал об обсуждении строительства укреплений на основных оборонительных рубежах, включая авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Речь идет о трех линиях сооружений, уточнила позднее депутат Верховной рады Александра Устинова. «Особенно зимой нам придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление, как до этого было. И мы хорошо понимаем, что, даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы», — пояснила она.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил о возведении украинскими военными в Херсоне на правом берегу Днепра оборонительных сооружений: «Укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии».