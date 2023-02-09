Премьер Италии назвала неуместным приглашение Зеленского в Париж
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за то, что он пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Париж. Она назвала это приглашение неуместным.
«Я считаю, что наша сила в этом смысле в нашем единстве. <...> Иногда потакать внутреннему общественному мнению — значит вредить делу, и я думаю, это как раз такой случай», — объяснила Мелони (цитата по ANSA). Она заявила, что тоже хотела принять Зеленского.
В Париже украинский лидер 8 февраля встретился с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент Франции объяснил трехстороннюю встречу тем, что и Берлин, и Париж «сыграли особую роль в течение восьми лет» в урегулировании конфликта на Украине.
До поездки во Францию Зеленский посетил Лондон и встретился с британскими парламентариями, премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III.
Утром в четверг телеканал BFM сообщил, что Зеленский и Макрон вместе вылетят на саммит Евросоюза в Брюсселе.