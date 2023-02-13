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Кадыров заявил о готовности «убедить» Зеленского при встрече один на один

Глава Чечни Кадыров заявил о готовности «убедить» Зеленского при встрече один на один
Глава Чечни считает, что переговоры с украинским президентом вести не следует. Однако уверен, что в разговоре один на один сможет убедить Владимира Зеленского «подписать все необходимые документы»
Фото: Hollie Adams / EPA / ТАСС
Фото: Hollie Adams / EPA / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что считает неправильным проведение переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что Зеленский — террорист, деревенский сатанист, фашист. Вот если меня отправят к нему один на один, я бы быстро переубедил его и подписал необходимые документы. А сделать из него героя, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что у него есть заряженный трофейный пистолет, который он готов отправить Зеленскому. «Я ему отправлю это, чтобы он сделал шаг достойный. А так он убил свой народ. На самом деле было бы хорошо, если бы они сами ушли, дали бы народу возможность определить свою судьбу, как они дальше хотят жить», — сказал он.

Глава Чечни также выразил уверенность, что российская армия в случае получения соответствующего приказа президента сможет дойти до Киева и взять его. По словам Кадырова, оставление территории (в том числе Херсона) в прошлом году было необходимым военно-тактическим ходом.

По его мнению, поставленные в рамках военной операции задачи точно будут выполнены до конца года. «Мы воюем за то, чтобы у нас был мир, за то, чтобы нас не убивали, не стреляли по нам», — сказал он.

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В марте прошлого года Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. Как рассказал в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, тогда удалось согласовать и парафировать документ. «И внезапно, как по команде сверху, украинская сторона покинула переговоры», — сказал он.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Рамзан Кадыров Украина Владимир Зеленский Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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