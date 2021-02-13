The Independent извинилась перед Абрамовичем из-за статьи о санкциях

Британское издание признало, что ошибочно процитировало соратника Навального Леонида Волкова, который призывал к санкциям против бизнесмена

Роман Абрамович (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Британская газета The Independent принесла извинения бизнесмену Роману Абрамовичу из-за статьи, где соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призывал ввести против миллиардера санкции. Извинение газеты было опубликовано в субботу, 13 февраля.

Оригинальная статья была выпущена 6 февраля. В ней, утверждает Independent, были «ошибочно опубликованы» высказывания Леонида Волкова, о том, что Абрамович является «хранителем незаконного состояния» президента России Владимира Путина и содержались призывы ввести против Абрамовича санкции.

Издание сообщает, что представители Абрамовича публично заявляли о том, что подобные заявления безосновательны. Помимо этого, газета пишет, что согласилась сделать пожертвование в фонд, который выберет Абрамович, и оплатить его судебные издержки. О каких суммах идет речь, не уточняется.

По состоянию на 21:00 мск оригинальная статья состояла из трех абзацев и в ней отсутствовало упоминание Абрамовича.