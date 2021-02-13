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Дело Навального ,  
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The Independent извинилась перед Абрамовичем из-за статьи о санкциях

Британское издание признало, что ошибочно процитировало соратника Навального Леонида Волкова, который призывал к санкциям против бизнесмена
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Британская газета The Independent принесла извинения бизнесмену Роману Абрамовичу из-за статьи, где соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призывал ввести против миллиардера санкции. Извинение газеты было опубликовано в субботу, 13 февраля.

Оригинальная статья была выпущена 6 февраля. В ней, утверждает Independent, были «ошибочно опубликованы» высказывания Леонида Волкова, о том, что Абрамович является «хранителем незаконного состояния» президента России Владимира Путина и содержались призывы ввести против Абрамовича санкции.

Издание сообщает, что представители Абрамовича публично заявляли о том, что подобные заявления безосновательны. Помимо этого, газета пишет, что согласилась сделать пожертвование в фонд, который выберет Абрамович, и оплатить его судебные издержки. О каких суммах идет речь, не уточняется.

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По состоянию на 21:00 мск оригинальная статья состояла из трех абзацев и в ней отсутствовало упоминание Абрамовича.

Навальный был задержан и арестован в январе после возвращения в Россию из Германии, где находился с августа после отравления. Власти ФРГ заявляли, что оппозиционер был отравлен веществом из той же группы, что и яд «Новичок», в Москве в ответ утверждали, что до отправки в Берлин в организме Навального следов отравляющих веществ не было. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный, с учетом времени, проведенного под домашним арестом, срок в колонии составит 2 года и 8 месяцев. ФСИН заявила, что Навальный нарушал условия испытательного срока и не отмечался в ведомстве, когда был в Германии. Оппозиционер с обвинениями не согласен и связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями.

В конце января USA Today сообщила, что сторонники Навального направили президенту США Джо Байдену письмо, в котором попросили его ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. В список попали 35 человек, в том числе Абрамович.

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В Кремле заявили, что направивший письмо Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который был признан Минюстом иностранным агентом, продемонстрировал таким образом этот статус.

Газета Independent выходит с 1986 года, в 2010 году ее приобрел российский предприниматель, бывший совладелец Национального резервного банка Александр Лебедев. Позже владельцем издания стал его сын, британский бизнесмен Евгений Лебедев.

Автор
Мария Лисицына
Алексей Навальный Леонид Волков The Independent Роман Абрамович Владимир Путин опровержение
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