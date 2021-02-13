Защита Навального обратилась в Совет Европы из-за дела «Ив Роше»

Заседание, на котором будет рассматриваться заявление, назначено на март. В заявлении защита указывает на «постоянный отказ России подчиниться решению ЕСПЧ»

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Защита оппозиционера Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы, заявив о неисполнении Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше». Об этом РБК сообщила адвокат Ольга Михайлова.

«Мы обратились в Комитет министров Совета Европы, в марте будет заседание в Кабинете министров по этому делу. В обращении отмечается неисполнение решения ЕСПЧ, вынесенного по так называемому «делу Ив Роше» и, более того, использования этого приговора для назначения Алексею реального наказания», — рассказала она.

Информация о назначенном заседании и заявление защиты Навального также содержится в электронной базе Комитета министров Совета Европы. В заявлении говорится, что решение суда о замене Навальному условного срока на реальный в начале февраля «демонстрирует нежелание правительства даже сделать вид, что оно соблюдает свои обязательства по исполнению решения суда [ЕСПЧ]», — говорится в заявлении.

В заявлении также упоминается реакция комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, которая заявила, что решением о замене условного срока на реальный российские власти «не только усугубляют нарушения прав человека, но и посылают сигнал, наносящий ущерб защите прав всех российских граждан и затрагивающий целостность европейской системы защиты прав человека».