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Дело Навального ,  
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Защита Навального обратилась в Совет Европы из-за дела «Ив Роше»

Заседание, на котором будет рассматриваться заявление, назначено на март. В заявлении защита указывает на «постоянный отказ России подчиниться решению ЕСПЧ»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Защита оппозиционера Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы, заявив о неисполнении Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше». Об этом РБК сообщила адвокат Ольга Михайлова.

«Мы обратились в Комитет министров Совета Европы, в марте будет заседание в Кабинете министров по этому делу. В обращении отмечается неисполнение решения ЕСПЧ, вынесенного по так называемому «делу Ив Роше» и, более того, использования этого приговора для назначения Алексею реального наказания», — рассказала она.

Информация о назначенном заседании и заявление защиты Навального также содержится в электронной базе Комитета министров Совета Европы. В заявлении говорится, что решение суда о замене Навальному условного срока на реальный в начале февраля «демонстрирует нежелание правительства даже сделать вид, что оно соблюдает свои обязательства по исполнению решения суда [ЕСПЧ]», — говорится в заявлении.

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В заявлении также упоминается реакция комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, которая заявила, что решением о замене условного срока на реальный российские власти «не только усугубляют нарушения прав человека, но и посылают сигнал, наносящий ущерб защите прав всех российских граждан и затрагивающий целостность европейской системы защиты прав человека».

В связи с этим защита просит Комитет министров принять временное постановление против российского правительства из-за «вопиющего отрицания права господина Навального на компенсацию, а также из-за постоянного отказа подчиниться решению суда <...>».

В январе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что задержание Навального после его возвращения в Россию из Германии, не противоречит решению ЕСПЧ. «Нет никаких противоречий. Это вопрос нашего внутреннего законодательства», — утверждала она.

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Приговор по делу «Ив Роше» был вынесен в декабре 2014 года. Суд признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве в сфере предпринимательства на сумму 26,7 млн руб. Алексею Навальному был назначен условный срок (3,5 года) и штраф в размере 500 тыс. руб., его брату — такой же срок, но реальный, в колонии общего режима.

При этом испытательный срок Алексея Навального должен был закончиться в конце 2019 года, однако позже его продлили до конца 2020 года.

Братья обратились в ЕСПЧ, заявив, что во время судебного разбирательства были нарушены статьи 6 и 7 Европейской конвенции, в которых говорится о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании на основании закона. Они также посчитали, что действия, за которые их осудили, были законными, а в их отношении была нарушена презумпция невиновности и право на равное присутствие свидетелей с обеих сторон.

В октябре 2017 года ЕСПЧ согласился с их доводами и присудил выплатить Навальным компенсацию в размере €76 тыс. и €6,8 тыс. При этом Европейский суд не согласился с утверждением заявителей о том, что уголовное преследование было политически мотивированным.

Верховный суд России возобновил расследование в отношении братьев по делу «Ив Роше», однако в апреле 2018 года оставил приговор без изменений.

В августе 2018 года Навальный сообщил, что Россия выплатила ему в качестве компенсации более 4 млн руб. (около €44,6 тыс. по текущему курсу) по делу «Ив Роше».

В апреле 2019 года ЕСПЧ также постановил выплатить Алексею Навальному €20 тыс. в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконным помещением под домашний арест в рамках расследования дела «Ив Роше», и €2,6 тыс. для погашения судебных издержек.

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Алексей Навальный

В Кремле тогда назвали апрельское решение Европейского суда неожиданным. «Вряд ли по сути можно с ним согласиться. У нас есть Министерство юстиции — это их прерогатива заниматься этими вопросами», — заявил тогда представитель президента Дмитрий Песков.

В конце 2020 года стало известно, что ФСИН требует заменить условный срок Алексея Навального на реальный, заявляя о нарушении им правил условного осуждения (ФСИН утверждает, что он не отмечался в инспекции). В начале февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН и назначил оппозиционеру реальный срок в колонии общего режима (с учетом домашнего ареста ему осталось отбыть 2 года и 8 месяцев).

Авторы
Майя Бобенко, Мария Лисицына
Алексей Навальный Олег Навальный ЕСПЧ «Ив Роше» Совет Европы
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