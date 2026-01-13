 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ узнала о жалобах Трампа на генпрокурора из-за оппонентов и Эпштейна

Трамп, хотя публично поддерживает генпрокурора Пэм Бонди, недоволен ее работой и отсутствием результатов по делам против экс-главы ФБР Коми и других оппонентов республиканца
Пэм Бонди
Пэм Бонди (Фото: Jessica Koscielniak / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в последние недели неоднократно критиковал генпрокурора Пэм Бонди, называя ее «слабой и неэффективной», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

По словам собеседников издания, республиканец усиливает давление на Минюст с целью «более активного продвижения его приоритетов». Республиканец обсуждал с союзниками возможность назначения специальных советников в ведомство из-за «медленного прогресса» в работе министерства.

Главной причиной критики в адрес Бонди, как сообщили источники WSJ, стало отсутствие быстрых результатов по делам против давних оппонентов Трампа, включая бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора Нью-Йорка, члена Демократической партии Летиции Джеймс. Коми, который в 2016 году инициировал расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США, обвинили в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании правосудию, а Джеймс — в мошенничестве. В ноябре оба уголовных дела были прекращены, Трамп же настаивал, чтобы их рассмотрели в ускоренном порядке.

В конгрессе США запланировали обвинить генпрокурора в неуважении
Политика
Памела Джо Бонди

Трамп также жаловался на работу Бонди с материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, указывая, что действия генпрокурора создали республиканцу политические и личные проблемы, сообщили источники. Когда глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз заявила Vanity Fair, что Бонди «провалила» свою задачу, Трамп согласился с этой оценкой, пишет WSJ.

Сам президент США назвал Бонди давним другом и заявил, что она «отлично справляется с работой», а Белый дом разослал заявления в поддержку генпрокурора от вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и других высокопоставленных чиновников, сообщает издание.

В то же время представитель администрации сказал WSJ, что в последние месяцы Бонди стала реже появляться в Белом доме. Например, она не присутствовала на объявлении Трампом о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро, хотя именно ее ведомство обосновало арест венесуэльсого лидера, которому вменили сговор с целью наркотерроризма и другие обвинения. Представитель Министерства юстиции сообщил ведомству, что Бонди следила за задержанием Мадуро в режиме реального времени, а в Белом доме ее не было из-за логистических проблем и «деликатного характера операции».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

