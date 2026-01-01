Украина получила и поставила на вооружение еще два ЗРК Patriot

Трамп летом допускал, что может передать Украине 17 систем Patriot и за них заплатят страны Европы. Осенью Берлин сообщал о передаче нескольких таких комплексов Киеву. Россия осуждает военную помощь Украине

Фото: Omar Marques / Getty Images

Украина получила и поставила на вооружение еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot, сообщает Министерство обороны страны. Договоренности о поставках были ранее достигнуты с правительством Германии, отмечал глава ведомства Денис Шмыгаль.

Киев неоднократно просил западные страны поставить дополнительные системы Patriot, а также ракеты к ним. В июле президент США Дональд Трамп объявил, что европейские государства передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а потом Вашингтон отправит им новые на замену. Он упоминал, что США готовятся к отправке в Европу 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, большая часть из которых потом окажется на Украине.

В сентябре Берлин сообщал, что передал Киеву две установки Patriot, в ноябре анонсировал отправку еще двух, оплаченных Данией, Литвой и Норвегией.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине, Минобороны в 2025 году несколько раз сообщало об уничтожении пусковых установок комплекса Patriot.

ЗРК Patriot (MIM-104) был разработан в конце 1970-х американской оборонной компанией Raytheon. Такие комплексы можно применять в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО). Батарея Patriot обычно состоит из пяти–восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления.