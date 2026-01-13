 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FA описала катастрофический сценарий для Гренландии и США из 2028 года

Foreign Affairs представила гипотетический сценарий, по которому США установят контроль над Гренландией не военным путем, а за счет инвестиций, инфраструктурных проектов и соглашений с местными властями
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Джереми Шапиро в статье для Foreign Affairs описал «правдоподобный, но не неизбежный» сценарий «американизации Гренландии» при втором сроке президента США Дональда Трампа. Материал, по словам автора, призван предотвратить описанный в нем катастрофический исход.

Согласно гипотетическому сценарию, США к 2028 году «бескровно» установят контроль над Гренландией: Соединенные Штаты не приобретут и не захватят остров военным путем, а постепенно добьются экономического и политического влияния через инвестиции, инфраструктурные проекты и административные соглашения. Этот процесс Шапиро назвал «гео-осмосом» и «новой формой империализма XXI века», в которой суверенитет над территорией устанавливается без применения силы.

Шапиро предположил, что Белый дом запустит проект под названием «Инициатива стратегического перераспределения Севера» и в мае 2026 года выделит $10 млрд для модернизации инфраструктуры Гренландии и освоения ее природных ресурсов. Вашингтон будет действовать через частные консорциумы и подрядчиков, которые построят дороги, аэропорты и цифровую инфраструктуру в обмен на договорные обязательства местных властей. Таким образом Гренландия станет функционально зависимой от Вашингтона, хотя формально останется частью Дании.

Сможет ли Европа помешать Трампу захватить Гренландию
Политика
Фото:Guglielmo Mangiapane / Reuters

Хотя большинство жителей Гренландии выступают против присоединения к США, некоторые политики согласятся на американские предложения из-за разочарования «патернализмом» и бюджетными ограничениями Копенгагена, допускает Шапиро. Его сценарий предусматривает, что к октябрю 2027 года парламент Гренландии объявит о временной автономии и «временном переходном периоде суверенитета» на острове. США откроют в Нууке и еще трех городах свои «военно-гражданские координационные центры» и сразу после этого предложат Гренландии заключить Договор о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA, подобные соглашения есть у Вашингтона с небольшими государствами в Тихом океане).

Эти действия вызовут негодование Дании, которая отзовет своего посла из Вашингтона. Евросоюз осудит США за нарушение международного права, но не предпримет каких-либо шагов, кроме «мониторинга ситуации». В то же время Китай и Россия воспримут действия Соединенных Штатов как пример, предполагает автор.

Трамп еще во время своего первого срока интересовался покупкой Гренландии у Копенгагена, эту идею отвергли и власти Дании, и острова: «Гренландия не продается». осле возвращения в Белый дом республиканец вновь заявил, что США должны владеть Гренландией, поскольку остров, по его утверждению, «окружен» российским и китайским флотом. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что попытка США захватить Гренландию приведет к концу НАТО.

Наталия Анисимова
Гренландия Дональд Трамп США Дания
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
