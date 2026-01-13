 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Кличко сообщил о работе ПВО. В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога

В Киеве слышны взрывы, работает ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

С начала ночи военная администрация дважды сообщала о воздушной тревоге в городе. Тревога объявлена также в различных районах Киевской области, сообщают власти.

Согласно мониторинговым пабликам, сигналы звучат на большей части территории Украины.

О взрывах также сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В Харькове после взрывов начался пожар
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Накануне ведомство отчиталось, что в результате удара ракетным комплексом средней дальности «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар, нанесенный 9 января, ведомство назвало ответом на атаку резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Дипломаты предупредили о риске кризиса на Кубе из-за давления Трампа Политика, 03:11
На Корсике застрелили экс-лидера националистов и футбольного функционера Политика, 03:00
Госдеп США аннулировал в 2025 году 100 тыс. виз Политика, 02:35
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:31
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов Политика, 02:17
В Харькове после взрывов начался пожар Политика, 01:48
WSJ узнала о жалобах Трампа на генпрокурора из-за оппонентов и Эпштейна Политика, 01:45
Маск выразил желание получить опеку над ребенком из-за позиции его матери Политика, 01:31
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном Политика, 00:54
IATA ограничила провоз пауэрбанков на борту самолета Общество, 00:45
На территории Тимирязевской академии в Москве произошел пожар Общество, 00:31
Трамп поговорил с Маском о Starlink в Иране на фоне отключения интернета Политика, 00:22
Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов Политика, 00:13