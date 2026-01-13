В Киеве прогремели взрывы
В Киеве слышны взрывы, работает ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
С начала ночи военная администрация дважды сообщала о воздушной тревоге в городе. Тревога объявлена также в различных районах Киевской области, сообщают власти.
Согласно мониторинговым пабликам, сигналы звучат на большей части территории Украины.
О взрывах также сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Накануне ведомство отчиталось, что в результате удара ракетным комплексом средней дальности «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар, нанесенный 9 января, ведомство назвало ответом на атаку резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области.
