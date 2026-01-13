 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Харькове после взрывов начался пожар

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремели взрывы, сообщил в телеграм-канале глава администрации Олег Синегубов. В городе продолжает действовать воздушная тревога, добавил он.

Позже Синегубов написал, что, предварительно, в одном из районов города на фоне взрывов начался пожар.

Также воздушная тревога действует в Киеве, сообщила в телеграм-канале городская администрация.

Кличко сообщил об атаке дронов на Киев и работе ПВО
Политика

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская ПВО в текущем состоянии не способна эффективно отражать налеты даже в столице. В интервью Bild он призвал страны Запада предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

По словам Кличко, более тысячи домов в преддверии холодов остаются без тепла, наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр посоветовал жителям при возможности уехать к друзьям или родственникам.

До этого Кличко уже призывал киевлян покинуть город из-за повреждений ТЭЦ. Тогда президент Украины Владимир Зеленский обвинил местные власти в недостаточной подготовке к чрезвычайной ситуации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Харьков Киев взрывы Воздушная тревога
