В Харькове после взрывов начался пожар
В Харькове прогремели взрывы, сообщил в телеграм-канале глава администрации Олег Синегубов. В городе продолжает действовать воздушная тревога, добавил он.
Позже Синегубов написал, что, предварительно, в одном из районов города на фоне взрывов начался пожар.
Также воздушная тревога действует в Киеве, сообщила в телеграм-канале городская администрация.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская ПВО в текущем состоянии не способна эффективно отражать налеты даже в столице. В интервью Bild он призвал страны Запада предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.
По словам Кличко, более тысячи домов в преддверии холодов остаются без тепла, наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр посоветовал жителям при возможности уехать к друзьям или родственникам.
До этого Кличко уже призывал киевлян покинуть город из-за повреждений ТЭЦ. Тогда президент Украины Владимир Зеленский обвинил местные власти в недостаточной подготовке к чрезвычайной ситуации.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков