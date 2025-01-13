Германия передала Украине первую артиллерийскую установку типа RCH 155

Борис Писториус (в центре) во время передачи первой самоходной артиллерийской установки RCH 155 Украине в производственных цехах производителя KNDS Deutschland GmbH & Co. KG в Германии (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинскому послу Алексею Макееву первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155, сообщает Welt.

По информации издания, Украина получит из Германии 54 таких гаубицы. Шесть из этих их первоначально будут использоваться для обучения украинских солдат на территории ФРГ.

Производитель САУ KNDS описывает свою разработку как «самую современную в мире колесную гаубицу», позволяющую вести стрельбу во время движения. Орудийной башней можно управлять дистанционно.

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