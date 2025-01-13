Германия передала Украине первую артиллерийскую установку типа RCH 155
Министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинскому послу Алексею Макееву первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155, сообщает Welt.
По информации издания, Украина получит из Германии 54 таких гаубицы. Шесть из этих их первоначально будут использоваться для обучения украинских солдат на территории ФРГ.
Производитель САУ KNDS описывает свою разработку как «самую современную в мире колесную гаубицу», позволяющую вести стрельбу во время движения. Орудийной башней можно управлять дистанционно.
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