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Военная операция на Украине ,  
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Писториус призвал Германию готовиться противостоять российской угрозе

Сюжет
Военная операция на Украине
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Германия должна подготовиться к угрозе со стороны России, заявил министр обороны страны Борис Писториус, пишет Die Welt.

«Мы должны подготовиться, чтобы уверенно противостоять российской угрозе. Если мы проигнорируем угрозу, она станет не меньше, а больше», — сказал он.

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Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что рассматривает как «долгосрочный риск» расширение сотрудничества России с КНДР, Ираном и Китаем. «Мы не можем исключить возможность того, что они будут угрожать европейским странам применением военной силы», — добавил министр.

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 16 декабря заявил, что власти стран Запада запугивают свое население тем, что Россия якобы готовится к нападению. «Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают свое население — тогда еще, в давние времена, советской — сейчас уже российской угрозой», — сказал тогда президент.

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