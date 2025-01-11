Минобороны показало кадры боев из занятого Шевченко в ДНР
Минобороны опубликовало кадры боев за населенный пункт Шевченко в ДНР, о взятии которого оно отчиталось 11 января. Ведомство не уточнило, какое именно поселение в ДНР было взято под контроль.
В регионе несколько населенных пунктов с названием Шевченко. В частности, там расположен поселок в 10 км от важнейшего узла снабжения ВСУ в регионе — Покровска (Красноармейска). О его взятии глава ДНР Денис Пушилин сообщил 16 декабря. Также менее чем в 10 км от Курахово, взятого российскими силами 6 января, находится село Шевченко.
Шевченко взяли военные группировки войск «Центр», в частности, бойцы 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отметило Минобороны. Они зашли в близлежащие лесополосы, где захватили позиции украинских сил, а с наступлением ночи пошли на штурм населенного пункта.
Военные на видео рассказали, что бойцы ВСУ укрывались в домах, поэтому российские силы продвигались от здания к зданию в населенном пункте. Утром российские военные несколькими группами обошли позиции ВСУ с флангов, уничтожили остаток гарнизона и заняли населенный пункт, говорится в сообщении Минобороны.
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