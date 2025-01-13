Экс-премьер Канады попросил Трампа опомниться «как старик старика»
Канадцы ценят свою независимость, угрозы и оскорбления их не переубедят, заявил бывший канадский премьер Жан Кретьен (1993-2003) в обращении к избранному президенту США Дональду Трампу. Его колонку опубликовал Globe and Mail.
«Дональд Трамп, как старик старику: Опомнись!», — написал политик.
Канада оба раза вступала в мировые войны раньше, чем США, сражаясь и «жертвуя гораздо большим, чем мы могли себе представить», напомнил Кретьен. Кроме того, продолжил он, у Канады «хватило смелости сказать «нет» вашей стране, когда она попыталась втянуть нас в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».
Экс-премьер обратился к федеральным и местным политикам в Канаде и потребовал от них стойкости и твердости. «Но вы не выиграете хоккей, играя только в защите. Мы все знаем, что даже когда мы удовлетворяем одно требование, мистер Трамп возвращается с другим, еще большим требованием. Это не дипломатия, это шантаж. Нам нужен другой подход, который разорвет этот порочный круг», — добавил он.
Кретьену в день публикации колонки исполнился 91 год. Трампу в июне этого года исполнится 79 лет.
Трамп пообещал ввести 25%-ный налог на все товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, а также неоднократно заявлял о желании присоединить территорию Канады в качестве 51-го штата. Будущий президент обещает, что граждане Канады будут платить на 60% меньше налогов, а канадский бизнес «немедленно удвоился бы в размерах».
США импортируют около 60% своей сырой нефти из Канады. Кроме того, Канада — главное экспортное направление для 36 американских штатов. Каждый день границу пересекают товары и услуги на сумму около $2,7 млрд.
Введение пошлин станет нарушением Соглашения о торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заключенного Трампом в 2020 году и пришедшего на смену NAFTA.
«Все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если он введет эти тарифы», — предупредил уходящий премьер Джастин Трюдо.
Инаугурация Трампа состоится через неделю, 20 января.
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