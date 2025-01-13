 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Экс-премьер Канады попросил Трампа опомниться «как старик старика»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
91-летний политик обратился к 78-летнему Трампу со словами о приверженности канадцев своей независимости. Он назвал действия будущего президента США «не дипломатией, а шантажом» и потребовал решительного отпора
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Канадцы ценят свою независимость, угрозы и оскорбления их не переубедят, заявил бывший канадский премьер Жан Кретьен (1993-2003) в обращении к избранному президенту США Дональду Трампу. Его колонку опубликовал Globe and Mail.

«Дональд Трамп, как старик старику: Опомнись!», — написал политик.

Канада оба раза вступала в мировые войны раньше, чем США, сражаясь и «жертвуя гораздо большим, чем мы могли себе представить», напомнил Кретьен. Кроме того, продолжил он, у Канады «хватило смелости сказать «нет» вашей стране, когда она попыталась втянуть нас в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».

Экс-премьер обратился к федеральным и местным политикам в Канаде и потребовал от них стойкости и твердости. «Но вы не выиграете хоккей, играя только в защите. Мы все знаем, что даже когда мы удовлетворяем одно требование, мистер Трамп возвращается с другим, еще большим требованием. Это не дипломатия, это шантаж. Нам нужен другой подход, который разорвет этот порочный круг», — добавил он.

Кретьену в день публикации колонки исполнился 91 год. Трампу в июне этого года исполнится 79 лет.

Болтон посоветовал мировым лидерам учиться гольфу ради дружбы с Трампом
Политика

Трамп пообещал ввести 25%-ный налог на все товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, а также неоднократно заявлял о желании присоединить территорию Канады в качестве 51-го штата. Будущий президент обещает, что граждане Канады будут платить на 60% меньше налогов, а канадский бизнес «немедленно удвоился бы в размерах».

США импортируют около 60% своей сырой нефти из Канады. Кроме того, Канада — главное экспортное направление для 36 американских штатов. Каждый день границу пересекают товары и услуги на сумму около $2,7 млрд.

Введение пошлин станет нарушением Соглашения о торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заключенного Трампом в 2020 году и пришедшего на смену NAFTA.

«Все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если он введет эти тарифы», — предупредил уходящий премьер Джастин Трюдо.

Инаугурация Трампа состоится через неделю, 20 января.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Канада США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе США
Политика
FT узнала, как гренландцы отреагировали на желание Трампа купить остров
Политика
В Европе не поняли заявления Трампа о Панамском канале и Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Российские военные начали эвакуировать жителей КураховоПолитика, 07:56
Сенатор предсказал «шок и трепет» от первых указов ТрампаПолитика, 07:43
Над регионами России за ночь сбили восемь дроновПолитика, 07:30
Критикующий Украину президент Хорватии победил на выборахПолитика, 07:27
Открытое горение на предприятии в Энгельсе после атаки дронов потушилиПолитика, 07:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:15
Россию ждет волна увольнений из мести, считают кадровики. Что это такоеPro, 07:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Wildberries начал переговоры об аренде офиса рядом с Савеловским вокзаломБизнес, 07:00
Глава Росмолодежи раскритиковал обругавшего волонтеров чиновникаОбщество, 06:54
Экс-премьер Канады попросил Трампа опомниться «как старик старика»Политика, 06:33
Экс-советник Трампа пообещал «выгнать Маска» до инаугурацииПолитика, 06:30
Аналитики назвали лидирующий сектор по росту средних зарплатЭкономика, 06:01
До 24 выросло число погибших от пожаров в КалифорнииОбщество, 05:40
Россияне рассказали, как коротают время по дороге на работуОбщество, 05:01