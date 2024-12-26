Трамп пообещал Канаде снижение налогов за присоединение к США

Трамп пожелал Рождества «замечательным солдатам Китая», которые «с любовью, но незаконно эксплуатируют» Панамский канал. Он перечислил преимущества для канадцев при вступлении в США и добавил, что страна нуждается в Гренландии

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Канадские граждане в случае присоединения страны к США будут платить на 60% меньше налогов, канадский бизнес «немедленно удвоился бы в размерах», и они находились бы под защитой. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«То же самое относится и к народу Гренландии, которая необходима Соединенным Штатам в целях национальной безопасности и которая хочет, чтобы США были там, и мы будем!», — добавил политик.

Трамп также пожелал счастливого Рождества «всем, в том числе замечательным солдатам Китая, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал».

Трамп упомянул желание сделать Канаду 51-м штатом США в начале декабря, в разговоре с главой канадского правительства Джастином Трюдо. Республиканец пояснил, что такой вариант возможен, если введенные им 25-процентные пошлины «убьют» канадскую экономику. Эта фраза вызвала «нервный смех» среди участников встречи, сообщал Fox.

Будущий президент связывал введение 25-процентных пошлин на канадские товары (а также мексиканские, которой также предлагал присоединиться к США) с проблемой нелегальной миграции и наркотиков через границу с этими странами. По его словам, сегодня наркотики поступают в страну в невиданных ранее масштабах, при этом и Мексика, и Канада имеют право и власть «легко решить эту давно назревающую проблему».

В 2023 году на США пришлось около 83% мексиканского экспорта и 75% — канадского. Введение пошлин станет нарушением Соглашения о торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заключенного Трампом в 2020 году и пришедшего на смену NAFTA.

Инаугурация Трампа состоится примерно через три недели, 20 января.