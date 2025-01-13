Болтон посоветовал мировым лидерам учиться гольфу ради дружбы с Трампом

Лидерам стран мира для сближения с будущим президентом США Дональдом Трампом следует брать пример с бывшего японского премьера Синдзо Абэ, посоветовал экс-советник республиканца по нацбезопасности Джон Болтон, передает Financial Times.

По словам Болтона, Абэ смог получить от Трампа ответы на вопросы о Северной Корее, Китае и «протекционистском инстинкте» республиканца, потому что «он постоянно разговаривал с Трампом по телефону». Абэ также часто встречался с Трампом, чтобы рассказать о новых японских инвестициях, и использовал «блестящие графики с корпоративной символикой и карты США со стрелками, указывающими на места расположения заводов», отметил Болтон.

«Я бы сказал любому иностранному лидеру, в частности, европейскому... следите за тем, что делал Абэ, и старайтесь подражать этому», — сказал Болтон и добавил: для начала можно «поиграть в гольф или выяснить, как этому научиться».

Абэ был убит 8 июля 2022 года в городе Нара во время уличного выступления. В него несколько раз выстрелили, после чего он был доставлен в больницу, где и скончался. Как утверждали медики, Абэ получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение). Убица мотивировал преступление недовольством политикой бывшего премьера страны.

Союзники Трампа также заявили, что с республиканцев необходимо найти способ взаимодействовать напрямую, если они не хотят ощутить на себе давление со стороны новой администрации США. Они также посоветовали не отвлекаться на часть резонансных высказываний избранного президента.