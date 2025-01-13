Чиновник, обматеривший людей в волонтерском центре Анапы, извинился

Замминистра обругал собравшихся из-за сведений о закрытии волонтерского центра, которые распространились в интернете. Приехав, он обнаружил, что сотрудники переезжают в другое место

Сергей Урайкин (в центре) (Фото: sergei_yraikin / Telegram)

«Эмоциональные высказывания» в волонтерском центре связаны с непрерывным напряжением, заявил замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин.

«В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», — написал он в телеграм-канале и добавил: «Хочу принести искренние извинения».

Урайкин заверил, что условия работы волонтеров — приоритетный вопрос для правительства региона, и той ночью он срочно приехал в волонтерский центр после того, как в социальных сетях распространилась информация о скором закрытии этой организации. «По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц», — рассказал замминистра и поблагодарил волонтеров за работу.

Скандал разгорелся накануне вечером, когда в интернете распространилась видеозапись, на которой Урайкин выступает в волонтерском центре. «Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам слово даю, я просто попринимаю! Хватит уже издеваться, вы зачем люди издеваетесь? Вы взрослые здесь люди. Вы вообще вот понимаете, чем вы занимаетесь? Спекуляцией. У людей паника на всю страну. «Выгнали». Вы же пишите то, что вы птицу перевезли, что вы перехожите туда, а не издевайтесь, <...> до инфаркта <...> довести <...>. Я летел <...> сюда 180 [км/ч]! Что бы приехать, что переезжаете отсюда? У вас у всех <...> в порядке <...> с головой?» — высказался Урайкин.

Присутствующие ответили ему, что не утверждали, будто их выгоняют.

«Сама обстановка была накаленная в городе с точки зрения беспилотников, их отражали, а волонтеры пишут, что их выгоняют. Я координирую волонтеров и выходит в пабликах, что они на улице. Как я должен был поступить? Лежать, спать — нет. Ну, а то, что «матюкнулся», эмоции уже переполняют. Задача была одна — прекратить этот беспредел», — рассказал Урайкин в беседе с «РИА Новости».

Он утверждает, что общался с людьми, «которые сами там не работают, но называют себя среди ребят координаторами». «Я прекратил переезд, успокоил людей, волонтеров в первую очередь», сказал замминистра. С его слов, он утрированно оценил скорость, на которой ехал в волонтерский центр, в 180 км/ч, а волонтеры на следующий день переехали из помещения в 40 кв м, где не было окон и вытяжек, в помещение порядка 200 «квадратов».

Урайкину 34 года. В разные годы он работал помощником депутата краснодарской гордумы, муниципальным депутатом, членом совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека. Весной 2023 года Урайкина задержали после вечеринки, посвященной Международному женскому дню, с чужим телефоном, сообщал телеграм-канал Baza. Чиновник в нетрезвом состоянии объяснил, что взял телефон по ошибке, перепутав его со своим. После разбирательства его отпустили из отдела полиции.

Волонтеры работают в Краснодарском крае для уборки мазута из акватории Черного моря и пляжей, а такж очистки птиц. Топливо разлилось в Черном море в середине декабря, когда в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края говорил, что на дне моря лежит около 5 тыс. т мазута.

«Произошедшее в Краснодарском крае — недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.