Baza сообщила о задержании замминистра образования Краснодарского края

Заместителя министра образования Краснодарского края Сергея Урайкина задержали с чужим телефоном после вечеринки, посвященной Международному женскому дню, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, Урайкин отмечал праздник в караоке-клубе «Роял Арбат» в Москве. Утром одна из посетительниц заметила пропажу своего телефона и обратилась к администратору и охране, сотрудники клуба вызвали полицию. В помещении устройство не нашли.

Когда девушка вышла на улицу, она увидела свой телефон в руках мужчины, которого задерживала полиция. Им оказался Урайкин, из караоке его доставили в отдел полиции, утверждает Baza. Чиновник в нетрезвом состоянии объяснил, что взял телефон по ошибке, перепутав его со своим. После разбирательств его отпустили из отдела полиции, а девушке вернули ее вещь.

РБК направил запрос в Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и в пресс-службу администрации региона, а также обратился за комментарием в ГУ МВД по краю и по Москве.

Ранее в марте полиция Чехии сообщила о краже племенного скакуна английской породы по кличке Зазу, который принадлежал главе Чечни Рамзану Кадырову. Конь был включен в его имущество, замороженное в рамках международных санкций. По данным полиции, лошадь похитили в ночь на 4 марта. Стоимость коня там оценили в 400 тыс. чешских крон (около $19 тыс.).

Кадыров в своем телеграм-канале попросил «не принижать ценность скакуна» и заявил, что он стоит не менее десяти миллионов долларов. «Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю», — также написал он.