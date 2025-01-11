Как в Краснодарском крае ночью убирали мазут на месте разлива с танкера

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В Темрюкском районе Краснодарского края в районе мыса Панагия и поселка Тамань ночью проводились работы на месте разлива мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239». Кадры опубликовал оперштаб региона. Для сбора нефтепродуктов использовали фронтальные погрузчики: в ковши мазут собирали лопатами, после чего смесь перегружалась в герметичные самосвалы. Кроме того, применяли полипропиленвые сети, которые также сгружали в экскаватор.

«Работы по извлечению мазута ведутся ручным способом и с применением инженерной техники. Уборка продолжается в круглосуточном режиме, для этого установлен свет и обеспечена работа техники», — рассказал замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов.

По состоянию на 11:00 с пляжа на предприятие по утилизации выехали 43 машины с мазутом. Кроме того, из Новороссийска к мысу Панагия отправился плавучий кран с баржей для сбора нефтепродуктов со стороны моря.