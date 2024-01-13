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Германия отправит к хуситам корабль, участвовавший в «сдерживании России»

Welt: Германия намерена направить фрегат для участия в миссии против хуситов
Германия может отправить для обеспечения безопасности судоходства в Красном море, где хуситы атакуют корабли, фрегат «Гессен». Welt пишет, что он недавно был на учениях на севере и использовался для «сдерживания России»
Фрегат &laquo;Гессен&raquo;
Фрегат «Гессен» (Фото: Mark Harkin / Flickr)

Евросоюз планирует новую миссию для обеспечения защиты судов от атак йеменских хуситов в Красном море, Германия собирается присоединиться к ней, пишет Welt.

В планах Берлина — использовать фрегат «Гессен», он должен отправиться в регион 1 февраля. Как пишет Welt, он обладает системой радиолокационной разведки, которая способна одновременно обнаруживать тысячу целей, зенитными ракетами, а также несет на борту ударные вертолеты. «Совсем недавно фрегат провел шесть месяцев в командировках НАТО в Северном море и Арктике для учений и сдерживания России», — отмечает газета.

Издание отмечает, что новая миссия ЕС еще не одобрена, вопрос будет рассмотрен на встрече глав МИДов стран союза 19 февраля. Если ее согласуют, то она начнется в конце того же месяца. Предполагается, что корабли стран ЕС будут сопровождать гражданские суда, в целом следить за ситуацией и при необходимости сбивать ракеты и беспилотники, выпущенные хуситами.

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Фото:US Central Command via X / Reuters

С ноября хуситы совершали нападения на суда, которые следовали через южную часть Красного моря. Они тогда заявили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями, — в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

В конце концов, несколько мировых компаний, занимающихся морскими перевозками, приняли решение приостановить перевозки через Красное море. 19 декабря Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания» в нем для обеспечения безопасного судоходства.

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В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет. Хуситы сообщили о пятерых погибших повстанцах и еще шестерых раненых. В ночь на 13 января США нанесли удар по радару хуситов в качестве продолжения действий предыдущей ночью. Пентагон уточнял, что удары не связаны с операцией «Страж процветания».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
хуситы Йемен Германия Красное море
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