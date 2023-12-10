СБУ ответила Маску на вопрос об аресте американца на Украине

Маск ранее задался вопросом, почему на Украине арестован американец, хотя США выделили более $100 млрд помощи Киеву. СБУ объяснила, что блогер оправдывал действия России в отношении Украины и арестован согласно законам страны

Служба безопасности Украины в Киеве (Фото: РИА Новости)

Блогер с гражданством Чили и США Гонсало Лира, находящийся под стражей в Харькове, подозревается в оправдании «российской агрессии» и был задержан согласно действующему украинскому законодательству, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Пресс-служба ведомства дала свой ответ изданию «Страна» после вопроса бизнесмена Илона Маска о том, почему американец находится в тюрьме, хотя США направляют Украине многомиллиардную помощь.

В СБУ заявили, что блогер «отрицал военные преступления России», говорил об обстрелах ВСУ собственной территории и называл режим на Украине «неонацистским». Эти действия квалифицировали по ст. 436-2 УК Украины (оправдание вооруженной агрессии России).

В мае Лиру взяли под стражу с возможностью внесения залога. Когда деньги были внесены, блогера перевели под домашний арест. Но в июле он попытался сбежать.

«На собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, по решению суда, фигуранта задержали в Закарпатье и доставили в Харьков», — рассказали в СБУ.

Теперь Лира находится в харьковском СИЗО. Рассмотрение его дела в суде состоится 12 и 21 декабря.

Маск ранее задался вопросом в X (бывший Twitter), почему после того, как США направили Украине более $100 млрд помощи, американский гражданин находится там в тюрьме.

В апреле прошлого года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «известный режиссер, писатель и видеоблогер» Лира перестал выходить на связь. Лира в начале августа в X рассказал подробности о своем деле и попытке побега в Венгрию. Он написал, что в 2022-м его задерживали, но затем отпустили. Оказавшись в СИЗО в этом году, блогер, по его словам, столкнулся с пытками и избиениями со стороны заключенных по поручению тюремщиков. Также он заявил о вымогательстве со стороны СБУ $70 тыс., еще $9 тыс. забрали при аресте, $11 тыс. было потрачено на залог. Он указывал, что ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. В постах он пишет, что его обвиняют из-за опубликованных видео и того, что он несколько раз выступил с критикой президента Владимира Зеленского.