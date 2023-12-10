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Военная операция на Украине ,  
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СБУ ответила Маску на вопрос об аресте американца на Украине

СБУ назвала Маску причину ареста американца Гонсало Лира на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Маск ранее задался вопросом, почему на Украине арестован американец, хотя США выделили более $100 млрд помощи Киеву. СБУ объяснила, что блогер оправдывал действия России в отношении Украины и арестован согласно законам страны
Служба безопасности Украины в&nbsp;Киеве
Служба безопасности Украины в Киеве (Фото: РИА Новости)

Блогер с гражданством Чили и США Гонсало Лира, находящийся под стражей в Харькове, подозревается в оправдании «российской агрессии» и был задержан согласно действующему украинскому законодательству, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Пресс-служба ведомства дала свой ответ изданию «Страна» после вопроса бизнесмена Илона Маска о том, почему американец находится в тюрьме, хотя США направляют Украине многомиллиардную помощь.

В СБУ заявили, что блогер «отрицал военные преступления России», говорил об обстрелах ВСУ собственной территории и называл режим на Украине «неонацистским». Эти действия квалифицировали по ст. 436-2 УК Украины (оправдание вооруженной агрессии России).

В мае Лиру взяли под стражу с возможностью внесения залога. Когда деньги были внесены, блогера перевели под домашний арест. Но в июле он попытался сбежать.

«На собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, по решению суда, фигуранта задержали в Закарпатье и доставили в Харьков», — рассказали в СБУ.

Теперь Лира находится в харьковском СИЗО. Рассмотрение его дела в суде состоится 12 и 21 декабря.

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Гонсало Лира

Маск ранее задался вопросом в X (бывший Twitter), почему после того, как США направили Украине более $100 млрд помощи, американский гражданин находится там в тюрьме.

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В апреле прошлого года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «известный режиссер, писатель и видеоблогер» Лира перестал выходить на связь. Лира в начале августа в X рассказал подробности о своем деле и попытке побега в Венгрию. Он написал, что в 2022-м его задерживали, но затем отпустили. Оказавшись в СИЗО в этом году, блогер, по его словам, столкнулся с пытками и избиениями со стороны заключенных по поручению тюремщиков. Также он заявил о вымогательстве со стороны СБУ $70 тыс., еще $9 тыс. забрали при аресте, $11 тыс. было потрачено на залог. Он указывал, что ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. В постах он пишет, что его обвиняют из-за опубликованных видео и того, что он несколько раз выступил с критикой президента Владимира Зеленского.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
СБУ Харьков Илон Маск
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