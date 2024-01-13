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Военная операция на Украине ,  
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Экс-премьер Польши заявил о «глубоко тревожной» ситуации на Украине

Экс-премьер Польши Моравецкий: ситуация по Украине глубоко тревожная
Сюжет
Военная операция на Украине
Бывший премьер Польши признал наличие у России «терпения» в политике и огромных ресурсов, которые помогают ей в конфликте
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Przemyslaw Piatkowski / PAP / Global Look Press)

Конфликт на Украине идет в «неправильном направлении» после неуспешного контрнаступления ВСУ, что «глубоко тревожно», заявил в интервью Express бывший польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Мы должны подытожить его (контрнаступление. — РБК) как неудачное, к сожалению, и это означает, что Россия, президент Путин, у которых есть огромные ресурсы, у них есть эта стратегическая глубина, и у них есть терпение в международной политике», — добавил политик.

Моравецкий возглавлял правительство Польши в 2017–2023 годах. Он ушел в отставку после парламентских выборов, на которых победила оппозиционная коалиция, а премьером снова стал Дональд Туск. Моравецкий говорил о желании однажды возглавить партию «Право и справедливость» (PiS) и не стал исключать свое участие в ближайших выборах президента Польши, которые пройдут в следующем году.

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Моравецкий не раз высказывался в поддержку Украины во время конфликта с Россией. Прошлым летом он спрогнозировал, что бои не завершатся в краткосрочной перспективе, призвал дать стране прямой путь в НАТО и отметил: Киев не является членом альянса, но сражается в его интересах.

На отсутствие желаемых результатов наступления ВСУ указывали и власти России, и Украины. Президент Владимир Путин неоднократно называл ситуацию провалом для Киева, а в октябре сообщил о переходе российской армии к «активной обороне».

«Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен <...>. Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — пояснял украинский президент Владимир Зеленский.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Матеуш Моравецкий Польша Украина наступление контрнаступление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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