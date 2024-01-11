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Политика ,  
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Дуда решил помиловать осужденных членов бывшей правящей партии Польши

Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда (в прошлом член бывшей правящей партии «Право и справедливость, ПиС) начал процедуру помилования экс-главы МВД, членов ПиС Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, передает Polsat.

Каминьского и Вонсика в декабре повторно осудили по делу о злоупотреблении полномочиями, допущенном во время их работы в Центральном антикоррупционном бюро. Впервые им вынесли приговор в 2015 году, но Дуда в итоге помиловал их.

9 января полиция получила от суда документы для задержания Каминьского и Вонсика в связи с новым приговором, но месту жительства их не нашли. Оба в тот день поехали на встречу с Дудой, их задержали в президентском дворце в Варшаве. Польский президент называл задержание незаконным.

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