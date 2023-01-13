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Путин дал поручение после жалоб СПЧ на дискриминацию россиян за рубежом

Путин поручил обдумать уголовную ответственность за дискриминацию россиян за рубежом
Путин поручил Госдуме, СК и Генпрокуратуре изучить предложения об уголовной ответственности за дискриминацию россиян со стороны властей других стран. Идею выдвинул журналист Вышинский, который более года провел в СИЗО на Украине
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету рассмотреть предложения об уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом россиян. Это поручение дано по итогам состоявшегося в декабре заседания Совета президента по правам человека, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В документе также говорится, что ведомства также должны рассмотреть предложения СПЧ об уголовной ответственности и в отношении дискриминации проживающих за рубежом соотечественников, а при необходимости «обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации». На проработку и оценку этих предложений Путин отвел срок до 1 мая.

Заседание Совета по правам человека, по итогам которого были даны эти поручения, состоялось 7 декабря 2022 года. В числе тех, кто там выступал, был член совета, журналист Кирилл Вышинский, который сейчас занимает должность директора международного информационного агентства «Россия сегодня». В своем докладе президенту он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются россияне за рубежом.

Так, по его словам, в польском Белостоке российская организация соотечественников столкнулась с дискриминацией со стороны местной мэрии. «Они выгоняют этих людей из здания только потому, что они русские, а вот город Белосток решительно возражает против какой-либо деятельности, пропагандирующей государство (и вот здесь второе очень важно) и народ, являющийся агрессором. То есть сама формулировка «народ, являющийся агрессором», — у меня это в голове слабо укладывается, но тем не менее эти люди себе такие вещи позволяют», — отметил Вышинский.

Также, по его словам, в одном из районов Стокгольма «была массированная информационная кампания о том, что Россия угрожает», о чем, по его словам, рассказывают в том числе детям в школах. «Историй таких масса, и это наталкивает на простую мысль: русофобия, как мы ее сегодня видим в Европе, — это, по сути, стало политической технологией борьбы с Россией и вообще какой-то социальной мобилизацией европейцев. И знаете, это очень серьезно и сильно напоминает технологии, которые использовала нацистская Германия, антисемитизм, который тоже был призван в свое время как-то сплотить немцев в гитлеровской Германии», — говорил Вышинский. В связи с этим он предложил внести в Уголовный кодекс «либо дополнения в определенную статью, либо вообще ввести статью о русофобии, квалифицировать это явление в правовом поле, определить меру ответственности».

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Также, по его словам, необходимо дать правовую оценку тому, что на Украине возбуждают уголовные дела «в отношении наших граждан за их позицию — журналистскую, общественную, правовую». Он попросил президента «дать поручение Следственному комитету проанализировать эту практику украинских правоохранительных органов».

Кирилл Вышинский родился в Днепропетровске, работал на украинских телеканалах ICTV и «11 канал». В 2006 году стал журналистом программы «Вести» и собственным корреспондентом канала «Россия» (позже — «Россия 1») на Украине. В 2015 году возглавил «РИА Новости Украина».

В мае 2018 года его арестовали и отправили в СИЗО, где он провел более 400 дней. Его обвинили в поддержке Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Все предъявленные обвинения Вышинский не признал. За это время суд восемь раз продлевал журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей.

В августе 2019 года его освободили из-под стражи под личное обязательство являться по требованию правоохранительных органов. 7 сентября того же года он вместе с россиянами, переданными Москве в рамках обмена пленными, покинул Украину.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Путин поручения СПЧ дискриминация россияне
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