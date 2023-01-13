Путин поручил представить предложения по демобилизации врачей

Президент поручил до 1 февраля представить предложения по демобилизации врачей всех специальностей, призванных в рамках частичной мобилизации. Ответственными за исполнение назначены Шойгу и Мурашко

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Президент Владимир Путин поручил Минобороны и Минздраву представить предложения по освобождению от воинской обязанности врачей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации», — сказано в поручении.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр обороны Сергей Шойгу, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также главы четырех новых регионов России. Срок — до 1 февраля 2023 года.

Помимо этого Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и Шойгу в срок до 1 февраля определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе спецоперации и принять дополнительные меры по обеспечению этой потребности.

Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Шойгу тогда сообщил, что в ее рамках планируют призвать 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат перед отправкой в зону спецоперации. 28 октября министр доложил Путину, что задание по призыву выполнено, а оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено.

Согласно разъяснениям Минобороны, призыву подлежали по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считались не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом на время мобилизации отсрочка была предоставлена женщинам, студентам и аспирантам, специалистам сфер ИТ, связи и медиа, имеющим медицинские показатели к отсрочке и другим категориям граждан. Врачи под отсрочку не попали.

Всего, по данным Росстата на 30 ноября 2021 года, в стране было 737 400 врачей. Из них хирургическую специализацию имели 78 400 человек. Среднего медицинского персонала в стране вдвое больше — 1,5 млн человек. Из них 136 200 фельдшеров и 1 млн медсестер.

21 декабря Шойгу предложил увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 млн. Как позже пояснил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, нарастить численность российских вооруженных сил, вероятно, удастся к 2025 году.