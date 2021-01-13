Власти Нью-Йорка решили разорвать контракты с каруселью и катком Трампа

«Нью-Йорк не будет вести бизнес с мятежниками», — заявил мэр города Билл де Блазио и объявил о разрыве трех контрактов с компаниями Дональда Трампа

Каток Уоллмана (Фото: Christina Horsten / Global Look Press)

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что городские власти разрывают соглашения с предприятиями компании Дональда Трампа Trump Organisation. Об этом он написал в своем Twitter.

Де Блазио заявил, что «Нью-Йорк не будет вести бизнес с мятежниками».

«Мы предпринимаем шаги по расторжению соглашений с Trump Organization об эксплуатации карусели в Центральном парке, катков Уоллмана и Ласкера и поля для гольфа Ferry Point», — написал мэр.

Как сообщает CNA, три контракта, названные мэром Нью-Йорка, приносят Trump Organization прибыль в размере $17 млн в год. » Президент спровоцировал восстание против правительства Соединенных Штатов, в результате которого погибли пять человек, и угрожал сорвать конституционную передачу власти», — заявил де Блазио. «Если компания и руководство этой компании занимаются преступной деятельностью, мы имеем право разорвать контракт. Подстрекательство к восстанию против правительства Соединенных Штатов явно представляет собой преступную деятельность», — заявил он.