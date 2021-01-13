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Власти Нью-Йорка решили разорвать контракты с каруселью и катком Трампа

«Нью-Йорк не будет вести бизнес с мятежниками», — заявил мэр города Билл де Блазио и объявил о разрыве трех контрактов с компаниями Дональда Трампа
Каток Уоллмана
Каток Уоллмана (Фото: Christina Horsten / Global Look Press)

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что городские власти разрывают соглашения с предприятиями компании Дональда Трампа Trump Organisation. Об этом он написал в своем Twitter.

Де Блазио заявил, что «Нью-Йорк не будет вести бизнес с мятежниками».

«Мы предпринимаем шаги по расторжению соглашений с Trump Organization об эксплуатации карусели в Центральном парке, катков Уоллмана и Ласкера и поля для гольфа Ferry Point», — написал мэр.

Как сообщает CNA, три контракта, названные мэром Нью-Йорка, приносят Trump Organization прибыль в размере $17 млн в год. » Президент спровоцировал восстание против правительства Соединенных Штатов, в результате которого погибли пять человек, и угрожал сорвать конституционную передачу власти», — заявил де Блазио. «Если компания и руководство этой компании занимаются преступной деятельностью, мы имеем право разорвать контракт. Подстрекательство к восстанию против правительства Соединенных Штатов явно представляет собой преступную деятельность», — заявил он.

Forbes пригрозил компаниям за прием на работу «сказочников» Трампа
Общество
Дональд Трамп

Главный редактор издания Forbes Рэндалл Лейн заявил, что будет считать ложью данные тех компаний, которые наймут сотрудников администрации Трампа. По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома — людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, — Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани — лгали в его защиту, заявил Лейн.

Если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя, продолжил главред Forbes. «Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью», — заявил Лейн.

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Ранее канадская компания по производству программного обеспечения для интернет-магазинов Shopify удалила со своей платформы связанные с Трампом магазины. Аналогичное решение приняла и платежная система PayPal. Она закрыла аккаунт, который собирал деньги и помогал сторонникам Трампа добираться до Вашингтона.

NYT сообщила, что Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января. Немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Сейчас принадлежащие президенту компании должны ему более $300 млн. По информации NYT, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, поскольку в противном случае не сможет разорвать с ним отношения до окончания срока погашения кредитов.

После победы на выборах президента в 2016 году Трамп передал управление своим бизнесом трасту. В феврале 2017 года NYT писала, что попечителями траста являются его сын Дональд Трамп — младший и финансовый директор компании Trump Organization Аллен Вейссельберг.
 

Автор
Владислав Гордеев
Дональд Трамп Нью-Йорк контракты презумпция невиновности
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