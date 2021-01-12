NYT узнала о планах кредитора простить Трампу долг после штурма Конгресса

Deutsche Bank намерен простить Трампу долг в размере $300 млн, чтобы как можно скорее разорвать все контакты с ним. Сотрудничество прекратит и нью-йоркский Signature Bank. Издание прогнозирует для Трампа еще больше деловых потерь

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Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Сейчас принадлежащие президенту компании должны ему более $300 млн. По информации NYT, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, поскольку в противном случае не сможет разорвать с ним отношения до окончания срока погашения кредитов.

Прекратить сотрудничество с Трампом намерен и нью-йоркский Signature Bank, в совет директоров которого в прошлом входила дочь президента Иванка Трамп. Signature, в частности, финансировал строительство поля для гольфа во Флориде.

Банк выпустил заявление, в котором призвал Трампа уйти с поста главы государства в интересах страны. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Signature закрыл два личных счета Трампа, на которых было около $5,3 млн.