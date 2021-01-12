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NYT узнала о планах кредитора простить Трампу долг после штурма Конгресса

Deutsche Bank намерен простить Трампу долг в размере $300 млн, чтобы как можно скорее разорвать все контакты с ним. Сотрудничество прекратит и нью-йоркский Signature Bank. Издание прогнозирует для Трампа еще больше деловых потерь
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Сейчас принадлежащие президенту компании должны ему более $300 млн. По информации NYT, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, поскольку в противном случае не сможет разорвать с ним отношения до окончания срока погашения кредитов.

Прекратить сотрудничество с Трампом намерен и нью-йоркский Signature Bank, в совет директоров которого в прошлом входила дочь президента Иванка Трамп. Signature, в частности, финансировал строительство поля для гольфа во Флориде.

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Фото:Jae C. Hong / AP

Банк выпустил заявление, в котором призвал Трампа уйти с поста главы государства в интересах страны. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Signature закрыл два личных счета Трампа, на которых было около $5,3 млн.

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что также не будут вести дела с членами американского конгресса, которые голосовали против утверждения решения коллегии выборщиков, провозгласивших Джо Байдена избранным президентом США.

Как пишет NYT, после штурма Капитолия и блокировки Трампа и его сторонников в мессенджерах бизнес президента и приближенных к нему лиц может столкнуться с серьезными репутационными и финансовыми последствиями.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Например, Coca-Cola, брокерская компания Morgan Stanley, телекоммуникационная корпорация AT&T и сеть отелей Marriott заявили о приостановке сбора пожертвований для республиканцев, голосовавших в конгрессе против утверждения Байдена. Компания Shopify, разрабатывающая онлайн-решения для интернет-магазинов, также сообщила о закрытии связанных с президентом коммерческих сайтов.

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Организатор основных мужских профессиональных соревнований по гольфу в США и Северной Америке — компания PGA объявила, что исключит гольф-клуб Трампа из своего крупного турнира. А принадлежащие президенту отели потеряли контракты с важными клиентами.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Фотогалерея 

6 января после митинга в Вашингтоне, на котором Трамп призвал своих сторонников не признавать результаты президентских выборов, участники взяли штурмом Капитолий и разгромили его. Несколько человек погибли, десятки получили ранения.

После этого демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к беспорядкам и инициировали против него новую процедуру импичмента. Практически все социальные сети удалили аккаунты Трампа и части его сторонников.

Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп Deutsche Bank США Вашингтон выборы
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