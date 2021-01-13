Заразившегося COVID-19 президента Армении госпитализировали в Лондоне

Заболевание протекает тяжело — с высокой температурой и двусторонней пневмонией. Положительный тест на коронавирус Саркисян получил в начале января, когда находился в отпуске в Лондоне

Армен Саркисян (Фото: ТАСС)

Президент Армении Армен Саркисян, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата в Telegram.

«Течение болезни пока сложное, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой температурой и двусторонней пневмонией», — говорится в сообщении.

О том, что Саркисян заразился COVID-19, управление по связям с общественностью аппарата президента Армении сообщило 5 января. В это время он находился в Лондоне, куда прибыл во время своего отпуска. 3 января Саркисяну провели операцию на ноге, она прошла успешно, сказали «Sputnik Армения» в аппарате президента.

После положительного теста на коронавирус Саркисян ушел на самоизоляцию и планировал продолжить работу в удаленном режиме. В пресс-службе главы государства сообщили, что Саркисян вернется на родину с разрешения врачей, когда состояние здоровья стабилизируется.