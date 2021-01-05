Президент Армении заразился коронавирусом

Симптомы COVID-19 проявились у Армена Саркисяна в Лондоне, где ему перед тем была сделана операция на ноге

Армен Саркисян (Фото: president.am)

Президент Армении Армен Саркисян сдал тест, подтвердивший его заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает портал «Арменпресс» со ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Тест на наличие коронавируса Саркисян прошел в Лондоне, после того как у него проявились симптомы COVID-19. Перед этим в столице Великобритании, куда президент Армении прибыл во время своего отпуска, Саркисяну была сделана «операция на ноге».

В связи с заражением Саркисян продолжит работу в удаленном режиме.

За последние сутки в Армении, по данным Минздрава страны, выявлено 324 случая заражения COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 160 544. От болезни, по данным ведомства, умерли 2878 человек, еще 692 зараженных скончались «из-за иных болезней».