СМИ узнали о возможном переходе главы «Россетей» в правительство

Глава «Россетей» Павел Ливинский может возглавить новый департамент энергетики в аппарате правительства. Кандидатом ему на замену «Коммерсантъ» называет зятя Виктора Медведчука

Павел Ливинский (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Возглавляющий «Россети» с 2017 года Павел Ливинский может перейти на работу в правительство на позицию руководителя департамента энергетики, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Этот департамент создается в рамках административной реформы госаппарата.

О создании департамента энергетики в структуре аппарата правительства стало известно накануне, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Этим постановлением упраздняется единый департамент промышленности, энергетики и транспорта и создаются вместо него три отдельных профильных департамента.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что назначение Ливинского может стать временным и в будущем он сможет претендовать на пост главы Минэнерго.

«Это [переход Ливинского в аппарат правительства] похоже на правду», — сказал РБК источник, близкий к кабинету министров. Представитель Россетей отказался от комментариев. РБК направил запрос в Минэнерго и представителю Мишустина.

Павел Ливинский ранее возглавлял департамент ЖКХ Москвы. С 2006 по 2013 год он был замгендиректора в Московской городской электросетевой компании, а позже возглавил ОАО «Объединенная энергетическая компания». Его отец Анатолий Ливинский работал в РАО «ЕЭС» и курировал сервисное направление. Ливинский неоднократно выступал против приватизации «Россетей», а также предлагал освободить холдинг от выплаты дивидендов с целью ограничить рост тарифов. Но в 2019 году стало известно, что правительство все же планирует включить «Россети» в план приватизации.