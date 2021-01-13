Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12 янв, 12:47
В Ростовской области перевернулся автобус Общество, 10:22 Банки назвали риски внедрения цифрового рубля Крипто, 10:10 NYT узнала о планах вооружить бойцов нацгвардии США в день инаугурации Политика, 10:09 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 10:08 Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии Политика, 10:06 СМИ узнали о возможном переходе главы «Россетей» в правительство Политика, 10:06 Силовики пришли в красноярскую краевую больницу Общество, 10:05 Премьер Эстонии подал в отставку на фоне коррупционного скандала Политика, 09:44 Бережливые клиенты и быстрые менеджеры: какими будут продажи в 2021 году Pro, 09:42 Минспорт Подмосковья отправил запрос на проведение игр КХЛ со зрителями Спорт, 09:40 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 09:39 Газ из хранилищ Украины на ₽100 млрд оказался в залоге у российской НКО Экономика, 09:36 Евгений Малкин сообщил о намерении побить рекорд НХЛ среди россиян Спорт, 09:30 Zaha Hadid Architects построит башню-город в Китае Недвижимость, 09:30
Политика ,  
0 

СМИ узнали о возможном переходе главы «Россетей» в правительство

Глава «Россетей» Павел Ливинский может возглавить новый департамент энергетики в аппарате правительства. Кандидатом ему на замену «Коммерсантъ» называет зятя Виктора Медведчука
«Российские сети» RSTI ₽1,75 +0,09% Купить
Павел Ливинский
Павел Ливинский (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Возглавляющий «Россети» с 2017 года Павел Ливинский может перейти на работу в правительство на позицию руководителя департамента энергетики, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Этот департамент создается в рамках административной реформы госаппарата.

О создании департамента энергетики в структуре аппарата правительства стало известно накануне, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Этим постановлением упраздняется единый департамент промышленности, энергетики и транспорта и создаются вместо него три отдельных профильных департамента.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что назначение Ливинского может стать временным и в будущем он сможет претендовать на пост главы Минэнерго.

«Это [переход Ливинского в аппарат правительства] похоже на правду», — сказал РБК источник, близкий к кабинету министров. Представитель Россетей отказался от комментариев. РБК направил запрос в Минэнерго и представителю Мишустина.

Павел Ливинский ранее возглавлял департамент ЖКХ Москвы. С 2006 по 2013 год он был замгендиректора в Московской городской электросетевой компании, а позже возглавил ОАО «Объединенная энергетическая компания». Его отец Анатолий Ливинский работал в РАО «ЕЭС» и курировал сервисное направление. Ливинский неоднократно выступал против приватизации «Россетей», а также предлагал освободить холдинг от выплаты дивидендов с целью ограничить рост тарифов. Но в 2019 году стало известно, что правительство все же планирует включить «Россети» в план приватизации.

По словам собеседников «Коммерсанта», вместо Ливинского пост главы «Россетей» может занять 40-летний Андрей Рюмин, нынешний глава «Ленэнерго». «Коммерсантъ» называет его зятем сопредседателя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина (крестным отцом его дочери).

«Россети» были созданы в 2013 году путем слияния ФСК и Холдинга МРСК, управлявшего магистральными распределительными сетями. «Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, управляет 2,37 млн км линий электропередачи и 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 тыс. МВА. В компании работают более 217,5 тыс. человек. Контролирующим акционером компании является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, которое владеет долей 88,04% в уставном капитале.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Тимофей Дзядко
Павел Ливинский Минэнерго правительство «Россети»
Материалы по теме
Мишустин утвердил параметры массовых сокращений в госаппарате
Общество
«Россети» повысят планку по выплате дивидендов
Финансы
Новак рассказал о плане приватизации «Россетей»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter