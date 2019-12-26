Новак рассказал о плане приватизации «Россетей»

В 2022 году правительство может снизить долю в «Россетях» за счет допэмиссии акций. Сейчас компания стоит меньше 300 млрд руб., но за три года может подорожать за счет изменения регулирования сетей

Александр Новак (Фото: Олег Яковлев для РБК)

Правительство обсуждает возможность снижения доли в капитале «Россетей» в 2022 году через механизм дополнительной эмиссии акций, заявил в интервью РБК министр энергетики Александр Новак. Это нужно для привлечения инвестиций, сказал он.

При этом, по его словам, еще две топливно-энергетические компании, «РусГидро» и «Транснефть», в прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы включать не планируется.

В октябре 2019 года при обсуждении нового трехлетнего плана приватизации госкомпаний на 2020–2022 годы первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство должно ставить перед собой более амбициозные цели. После этого Минфин предложил внести в план приватизации пакеты акций «Транснефти», «Аэрофлота», «Русгидро», «Россетей» и других крупных госкомпаний.



Правительство одобрило новый трехлетний план приватизации в среду, 25 декабря, но Минэкономразвития пока не публиковало окончательную версию документа.

Доля государства в «Россетях» — 88,04%, стоимость компании на Московской бирже по итогам торгов в среду, 25 декабря, составила 283 млрд руб.

До сих пор Новак и гендиректор «Россетей» Павел Ливинский высказывались против приватизации компании. «На наш взгляд, нецелесообразно сегодня какие-то дополнительные пакеты отчуждать со стороны государства», — говорил в ноябре министр энергетики, отмечая, что компания сильно недооценена.