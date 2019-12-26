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Новак рассказал о плане приватизации «Россетей»
В 2022 году правительство может снизить долю в «Россетях» за счет допэмиссии акций. Сейчас компания стоит меньше 300 млрд руб., но за три года может подорожать за счет изменения регулирования сетей
Александр Новак (Фото: Олег Яковлев для РБК)

Правительство обсуждает возможность снижения доли в капитале «Россетей» в 2022 году через механизм дополнительной эмиссии акций, заявил в интервью РБК министр энергетики Александр Новак. Это нужно для привлечения инвестиций, сказал он.

При этом, по его словам, еще две топливно-энергетические компании, «РусГидро» и «Транснефть», в прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы включать не планируется.

В октябре 2019 года при обсуждении нового трехлетнего плана приватизации госкомпаний на 2020–2022 годы первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство должно ставить перед собой более амбициозные цели. После этого Минфин предложил внести в план приватизации пакеты акций «Транснефти», «Аэрофлота», «Русгидро», «Россетей» и других крупных госкомпаний.

Правительство одобрило новый трехлетний план приватизации в среду, 25 декабря, но Минэкономразвития пока не публиковало окончательную версию документа.

Доля государства в «Россетях» — 88,04%, стоимость компании на Московской бирже по итогам торгов в среду, 25 декабря, составила 283 млрд руб.

До сих пор Новак и гендиректор «Россетей» Павел Ливинский высказывались против приватизации компании. «На наш взгляд, нецелесообразно сегодня какие-то дополнительные пакеты отчуждать со стороны государства», — говорил в ноябре министр энергетики, отмечая, что компания сильно недооценена.

Фундаментально «Россети» стоят в три-девять раз дороже текущей стоимости, если применять мультипликаторы российских или зарубежных крупнейших компаний соответственно, говорил Ливинский в интервью «Коммерсанту» в сентябре 2019 года.

Новак и Ливинский соглашались, что можно вернуться к вопросу приватизации «Россетей» после того, как правительство изменит регулирование стоимости услуг компании и ее капитализация вырастет. Речь идет о совершенствовании системы льготного технического присоединения, которое пока приносит убытки «дочкам» «Россетей», дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), введении платы за резерв сетевой мощности и так далее. Но большинство этих вопросов обсуждается много лет, против выступают крупные промышленные потребители, и правительство пока не может с ними договориться.

Включение в трехлетний план приватизации «Россетей» — уже не первая попытка продажи акций компании. Весной 2018 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов просил председателя правительства Дмитрия Медведева разрешить госкорпорации получить в капитале «Россетей» до 30%. Сделка объяснялась желанием «Ростеха» участвовать в программе ее цифровизации, стоимость которой превышала 1 трлн руб. Но в итоге правительство не поддержало эту идею.

Автор: Алина Фадеева
Теги: «Россети», Павел Ливинский, Александр Новак, приватизация
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