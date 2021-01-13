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Объявят ли Трампу импичмент. Что важно знать

Демократы вновь пытаются сместить Трампа с должности до окончания президентского срока 20 января. Убедить вице-президента сделать это до импичмента им не удалось. Какие еще варианты есть у оппонентов Трампа — разбирался РБК
Фото: Jae C. Hong / AP
Фото: Jae C. Hong / AP

Попытка демократов убедить Пенса отстранить Трампа до импичмента

  • 13 января Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего президента Дональда Трампа еще до окончания его срока 20 января. Конгрессмены предложили применить 25-ю поправку к Конституции. Согласно ей, действующий президент может быть отстранен от должности по решению вице-президента и большинства ключевых должностей в администрации. Они должны в этом случае постановить, что Трамп не может продолжать выполнять свои обязанности.

  • Пенс заранее отказался от предложения применить 25-ю поправку к Конституции. По его словам, эта поправка — не средство наказания и узурпации. Применение ее таким образом «создало бы ужасный прецедент», отметил вице-президент. Пенс призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

  • Сам Трамп заявил, что «фальсификация импичмента» — это продолжение величайшей и самой злобной охоты на ведьм в истории США.

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Дальнейшие действия демократов

  • Демократы ранее предупреждали, что если Пенс не созовет кабинет, чтобы сместить Трампа с должности, то они будут добиваться импичмента президента на основании представленной в понедельник резолюции об импичменте, которая может быть вынесена на рассмотрение в среду.
  • По мнению оппонентов Трампа, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса. Резолюция была внесена в палату представителей. Третий раздел 14-й поправки к Конституции США запрещает лицу, участвовавшему «в восстании или мятеже», занимать какой-либо пост в США, что и является основанием для импичмента, указано в опубликованной резолюции.

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Как обычно проходит импичмент

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  • Процесс импичмента инициирует палата представителей. При этом четкие правила о том, какие процедуры необходимо соблюсти перед вынесением вопроса об импичменте на голосование в палате, в законах не прописаны. Согласно устоявшейся практике, сначала члены нижней палаты принимают резолюцию о запуске процесса импичмента. Потом комитет палаты представителей должен изучить основания для вынесения импичмента. Как правило, такое расследование проводит комитет по юридическим делам. После изучения обвинений в адрес президента в комитете палаты представителей решают, достаточны ли основания. Если большинство членов комитета считает основания достаточными, то один или несколько пунктов обвинений против президента выносятся на рассмотрение всей палаты представителей. В декабре 2019 года юридический комитет палаты представителей проголосовал за вынесение на голосование всей палаты резолюции с двумя обвинениями против президента — злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. В комитете «за» проголосовали 23 конгрессмена (все демократы), «против» — 17 (все республиканцы).

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  • После одобрения в комитете по юридическим вопросам резолюция по импичменту выносится на голосование всего состава палаты представителей. Поддержать должно большинство. В декабре 2019 года за импичмент в нижней палате проголосовали 228 конгрессменов (все демократы и один независимый), против — 193 (один демократ и все республиканцы).
  • В этот раз демократы уже определились с пунктами обвинения и намерены сразу перейти к голосованию всем составом палаты. После этого процесс импичмента продолжится в сенате.
  • Именно сенаторы решают вопрос о виновности и отстранении президента. Там проводятся слушания по обвинениям. Год назад сенат, где было большинство у республиканцев, проголосовал против импичмента. По первому обвинению 48 сенаторов посчитали Трампа виновным, а 52 — не виновным. По второму обвинению виновным президента назвали 47 сенаторов, а 53 — невиновным. В нынешнем составе конгресса, который заработал в начале января, баланс сил изменился — в обеих палатах большинство у демократов.
  • Процесс импичмента обычно довольно длительный. Первый импичмент Трампа занял чуть более трех месяцев — с конца октября 2019 года, когда была принята соответствующая резолюция палаты представителей, до 5 февраля 2020 года, когда он был оправдан. В этот раз у инициаторов отрешения президента времени крайне мало. Даже если в среду большинство состава палаты представителей проголосует за импичмент, то сенаторы могут не успеть рассмотреть дело до инаугурации Байдена. До 19 января сенат по плану заседания не проводит, хотя его новый состав уже был приведен к присяге. Для того чтобы собраться на заседание, нужно согласие всех сенаторов. Для того чтобы признать президента виновным и отстранить, нужно две трети голосов «за», то есть — 67 из 100. У демократов в сенате 50 голосов, таким образом, потребуется 17 голосов республиканцев, которые получить будет непросто.

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Готовы ли республиканцы поддержать импичмент

Поддержать импичмент Трампа готовы не только демократы, но и часть конгрессменов от Республиканской партии, сообщает CNN. Однако публично о готовности поддержать смещение действующего президента заявили лишь несколько парламентариев.

  • В пользу импичмента высказался конгрессмен от Мичигана Питер Мейер. «Я выступаю за то, чтобы провести тщательное расследование случившегося 6 января. Но очевидно, что президент больше не способен исполнять свои обязанности», — сказал он.
  • К Мейеру присоединились конгрессмен Адам Кинзинджер, сенаторы Бен Сассе и Лиза Мурковски. Последние и раньше заявляли о недовольстве политикой Трампа, однако переходить на сторону демократов не соглашались.
  • Конгрессмен от Южной Каролины, также представляющая Республиканскую партию Нэнси Мэйс заявила, что могла бы поддержать импичмент, но опасается, что такой шаг может привести к еще большему расколу. По ее словам, для победившего на выборах Джо Байдена было бы сейчас правильно убедить коллег по Демократической партии отказаться от процедуры отстранения Трампа.
  • Байден на вопрос о импичменте своего оппонента заявил, что заниматься этим должен конгресс, а его первоочередными задачами являются борьба с распространением коронавируса и решение экономических проблем. По его словам, Трамп «является одним из самых некомпетентных президентов в истории страны».

Что грозит Трампу в случае импичмента

  • Процесс суда над Трампом в сенате может продолжаться и после того, как Трамп перестанет быть президентом, отмечает The Wall Street Journal. В истории США таких прецедентов пока не было. Ричард Никсон предпочел уйти в отставку, не дожидаясь импичмента. Билл Клинтон и Дональд Трамп были сенатом оправданы.
  • Если сенаторы решат продолжить процесс рассмотрения обвинений против Трампа после того, как он уйдет с поста, их целью и результатом процесса может стать принятие запрета для 45-го президента на участие в политической жизни, например, на участие в любых будущих выборах.
Авторы
Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
США Дональд Трамп сенат импичмент конгресс
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