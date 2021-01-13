Объявят ли Трампу импичмент. Что важно знать

Демократы вновь пытаются сместить Трампа с должности до окончания президентского срока 20 января. Убедить вице-президента сделать это до импичмента им не удалось. Какие еще варианты есть у оппонентов Трампа — разбирался РБК

13 января Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего президента Дональда Трампа еще до окончания его срока 20 января. Конгрессмены предложили применить 25-ю поправку к Конституции. Согласно ей, действующий президент может быть отстранен от должности по решению вице-президента и большинства ключевых должностей в администрации. Они должны в этом случае постановить, что Трамп не может продолжать выполнять свои обязанности.

Пенс заранее отказался от предложения применить 25-ю поправку к Конституции. По его словам, эта поправка — не средство наказания и узурпации. Применение ее таким образом «создало бы ужасный прецедент», отметил вице-президент. Пенс призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.