Моби сообщил о просьбе ЦРУ написать в соцсетях о связях Трампа с Россией

Моби рассказал, что информацию о том, что Дональд Трамп якобы связан с Россией, он узнал от «убежденных» в этом агентов ЦРУ, которые попросили его предать эти сведения огласке

Моби (Ричард Мелвилл Холл) (Фото: Rich Fury / AP)

Популярный американский музыкант Моби (настоящее имя — Ричард Мелвилл Холл) в интервью радиостанции WFPK заявил, что «действующие и бывшие агенты ЦРУ» просили его опубликовать информацию о связях президента США Дональда Трампа с Россией.

В прошлом феврале Моби выложил в своем Instagram пост, в котором рассказал, что, «поговорив с друзьями в столице», узнал, что так называемое досье на Трампа «100% достоверно», «администрация Трампа в сговоре с российскими властями», а Белому дому «нужна война, вероятнее всего с Ираном».

Агенты ЦРУ были «действительно убеждены» в том, что Трамп связан с Россией, рассказал Моби. «Он маньчжурский кандидат, будто российский агент в роли президента Соединенных Штатов», — передал Моби слова разведчиков. «Поэтому они сообщили мне некоторую информацию и сказали: «Смотри, у тебя больше подписчиков в соцсетях, чем у нас, можешь, пожалуйста, выложить некоторые из этих вещей, чтобы в некотором роде осветить их», — сказал музыкант.

«Маньчжурский кандидат» — триллер Джона Франкенхаймера о том, как советские десантники в ходе корейской войны взяли в плен американских солдат для идеологический обработки и вербовки.

Он высказал мнение, что история будет «становиться только мрачнее». «Тайны семьи Трампа в бизнесе и их вовлеченность в оргпреступность, спонсирование терроризма, русские олигархи — действительно темная история. Я думаю, нам лучше пристегнуть ремни», — добавил Моби.

Досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, о котором писал Моби, было опубликовано изданием BuzzFeed в январе 2017 года. Причем BuzzFeed отмечал, что проверить информацию, изложенную в тексте, не удалось. В досье, в частности, рассказывалось о наличии у Москвы компромата на Трампа. По данным Washington Post, досье спонсировало близкое к республиканцам консервативное издание Washington Free Beacon, заплатившее компании FusionGPS, которая и наняла Стила. Но после того, как Трамп стал главным кандидатом от Республиканской партии, Washington Free Beacon отказалось от сбора досье, а новыми спонсорами стали Хиллари Клинтон и Демократическая партия.

Расследование о предполагаемых связях президента США с Россией ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, пока что по делу был арестован только бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Однако в качестве обвинений ему предъявили тайный лоббизм в пользу экс-президента Украины Виктора Януковича и отмывание денег.

​Кремль последовательно отвергал наличие каких-либо связей с Трампом, равно как и президент США.