Посол счел глупостью информацию о вмешательстве России в выборы в Мексике

Посол России в Мексике Эдуард Малаян назвал «глупостью» информацию о вмешательстве России в предстоящие президентские выборы в Мексике. Об этом он сказал «РИА Новости».

О появлении «первых признаков вмешательства» России в выборы в Мексике, которые состоятся 1 июля, заявил советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа генерал Герберт Макмастер 8 января. По его мнению, Москва собирается дезориентировать избирателей. «Что касается России, то нас очень беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде. В том числе применение в них киберинструментов​», — говорил Макмастер.

«У России абсолютно нет никаких намерений, да и просто резона для этого (вмешательства в выборы. — РБК.), это глупость, кому-то нужно эту тему поддерживать на плаву — вот и стараются ее поддерживать», — подчеркнул Малаян. «Лучше бы подумали [США] о своих действиях в этой стране», — добавил он.

В понедельник, 8 января, состоялась ежегодная встреча министра иностранных дел Мексики Луиса Видегарая с послами и консулами страны, а также с аккредитованным дипкорпусом, пишет агентство. На встрече, по словам российского посла, Видегарь заявил, что Россия «выделяется среди европейских партнеров Мексики». С Москвой налажены перспективы экономического и политического сотрудничества, отметил глава МИД страны.

«В беседах с представителями посольства России мексиканцы — как официальные лица, так и простые граждане — не сомневаются, что все это [информация о вмешательстве в выборы. — РБК.) является плодом чьих-то измышлений», — подчеркнул Малаян.