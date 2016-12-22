Захарова заявила об исчерпании темы вмешательства России в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема вмешательства России в выборы себя исчерпала. Об этом она сообщила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Что касается бесконечной темы вмешательства России в выборы различными путями, якобы хакерами, якобы через средства массовой информации, то посмотрите, насколько эта тема себя в принципе исчерпала», — заявила Захарова.

Она отметила, что если раньше говорили о «безоговорочном вмешательстве» России в выборный процесс на Западе, то потом стали говорить, что это вмешательство не было успешным, а затем стали обсуждать отсутствие доказательств.

«Тема, конечно, уже сходит на нет, доказательств тоже нет никаких, это очевидно, и никто уже не пытается на этом настоять», — добавила Захарова.

Во время визита в Москву 22 декабря глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон готов «перевернуть страницу» в вопросе о вмешательстве России в западные выборы, если Москва больше не будет предпринимать таких действий.