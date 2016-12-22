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ЕС ответил на предупреждение Трампа о «последнем шансе» по ядерной сделке
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ЕС ответил на предупреждение Трампа о «последнем шансе» по ядерной сделке
Политика, 05:17
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ЕС ответил на предупреждение Трампа о «последнем шансе» по ядерной сделке
В Брюсселе услышали предупреждение Дональда Трампа о «последнем шансе» в ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Ранее президент США заверил, что, если изменений не будет, Вашингтон выйдет из сделки
Дональд Трамп (Фото: Eric Vidal / Reuters)

Евросоюз прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который предупредил, что нынешнее продление режима приостановки санкций против Ирана является «последним шансом». Американский лидер ранее пригрозил, что Штаты выйдут из сделки, если ЕС не пойдет на изменения по ней.

«ЕС принял к сведению заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о ядерной сделке с Ираном», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном поздним вечером в пятницу, 12 января.

Трамп продлил приостановку санкций против Ирана в рамках ядерной сделки
Политика

«В качестве первого шага мы будем координировать с E3 (три европейские страны, являющиеся участницами иранской «шестерки» — Великобритания, Германия и Франция) и другими государствами — членами ЕС совместную оценку заявления и его последствий. Мы по-прежнему привержены продолжению полного и эффективного осуществления совместного всеобъемлющего плана действий», — подчеркивается в заявлении.

12 января Трамп продлил режим приостановки санкций против Ирана в соответствии с ядерной сделкой, заключенной между Тегераном и шестью странами — США, Францией, Россией, Германией, Китаем и Великобританией. Режим приостановки будет действовать еще четыре месяца.

Трамп дал ЕС «последний шанс» на устранение недостатков в сделке с Ираном
Политика

В тот же день пресс-служба Белого дома распространила заявление американского президента, в котором он предупредил, что продление режима приостановки антииранских санкций — это «последний шанс». Он сообщил, что ждет от европейских союзников согласия на исправление «жутких недостатков» ядерной сделки с Ираном. Если за этот срок не будет достигнуто соглашение об изменениях, Вашингтон выйдет из сделки, предупредил он.

В Кремле ранее заявляли, что потенциальный выход США из ядерной сделки с Ираном негативно скажется на ситуации с контролем над ядерными вооружениями в мире.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Дональд Трамп , ядерная сделка
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