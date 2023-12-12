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Военная операция на Украине ,  
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В конгрессе описали речь Зеленского словами «все то же старье»

Сенатор Шмитт: выступление Зеленского в конгрессе было все тем же старьем
Сюжет
Военная операция на Украине
В выступлении Зеленского в конгрессе США не было ничего нового, заявил республиканец Шмитт. По словам его коллеги Морана, Зеленский дал понять, что Украина продолжит борьбу и без помощи США. Москва осуждает помощь Киеву
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Выступление украинского президента Владимира Зеленского в конгрессе США не несло ничего нового, заявил сенатор Эрик Шмитт, республиканец от штата Миссури, после встречи, которая прошла в закрытом режиме, передает The New York Times.

«Это все то же старье. Нет ничего нового», — сказал он.

Республиканец от штата Канзас Джерри Моран рассказал, что Зеленский ясно дал понять, что Украина «продолжит сражаться» и без дополнительной помощи США. Он раскритиковал своих коллег по партии, которые блокируют выделение средств Киеву, назвав поддержку «необходимой» для защиты суверенитета Украины. «Я думаю, на самом деле, если бы мы предоставили соответствующую помощь раньше, мы были бы в лучшем положении. Украина сегодня была бы в лучшем положении», — считает Моран.

После выступления в конгрессе Зеленский отправился в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Украинский президент счел, что встреча в конгрессе прошла в «дружеской и откровенной» атмосфере. «Рассказал сенаторам об актуальной ситуации в области безопасности и энергетики в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на их вопросы», — написал он в телеграм-канале.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что после выступления Зеленского у конгресса остается много вопросов, в частности, необходима «внятная стратегия» Белого дома по Украине.

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Владимир Зеленский (в центре) с лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом (слева) и лидером большинства в Сенате Чаком Шумером (справа)

Республиканцы контролируют нижнюю палату конгресса — палату представителей. Они призывают уделить больше внимания в финансировании защите собственных границ США, а не помощи Украине, Израилю и Тайваню, тем самым блокируя запрошенный Байденом и демократами пакет в $160 млрд.

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Американские сенаторы не могут согласовать этот проект с сентября, 7 декабря он не смог набрать нужного числа голосов для одобрения. В Вашингтоне предупреждали, что без одобрения дополнительного финансирования средства на поддержку Украины закончатся к концу года. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак при этом допускал, что Киев может понести поражение без помощи США. О том, что у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря, также писала Politico.

Москва осуждает военную помощь Киеву, считая, что тем самым другие страны становятся сторонами конфликта. При этом в Кремле заявляли, что эта поддержка не изменит исхода российской военной операции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Конгресс США Владимир Зеленский финансирование республиканцы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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