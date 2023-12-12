 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ сообщила, что Зеленский столкнется с «жесткой аудиторией» в конгрессе

WSJ: Зеленского в конгрессе США ждет жесткая аудитория, в отличие от 2022 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский находится с визитом в США и должен выступить перед конгрессом сегодня. WSJ пишет, что он столкнется с более «жесткой аудиторией», чем в 2022 году. Причинами газета называет провал контрнаступления и «скептицизм» общества
Владимир Зеленский (в центре) с лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом (слева) и лидером большинства в Сенате Чаком Шумером (справа)
Владимир Зеленский (в центре) с лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом (слева) и лидером большинства в Сенате Чаком Шумером (справа) (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник столкнется с более «жесткой», чем в 2022 году, аудиторией в конгрессе США на фоне разногласий о дальнейшей помощи Киеву, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных представителей парламента.

Издание отмечает, что год назад Зеленского в конгрессе «встречали бурными овациями», однако сегодня, когда военные действия на Украине «застопорились», а траты США уже превысили $110 млрд, некоторые законодатели и большая часть американской общественности «скептически относятся» к продолжению финансирования Украины.

«Его [Зеленского] проблема — это вопрос жизни и смерти. Я видел, что там [на Украине] происходит, и то отчаяние, которое он должен испытывать, думая, что он готов умереть за свое дело, дело, которое Америка поощряла его продвигать», — отметил сенатор-демократ Дик Дурбин.

«Наши члены [конгресса] работают в ускоренном режиме. Мы [республиканцы] хотим помочь, но нам нужно, чтобы демократы серьезно относились к проблемам на границе», — заявил WSJ сенатор-республиканец Джон Тьюн.

Газета также напоминает, что на прошлой неделе лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл (республиканец) настаивал на том, чтобы сосредоточиться на решении проблемы миграции на южной границе США, нежели на помощи Украине. Тогда же несколько законодателей не исключили, что согласование пакета помощи Киеву может быть перенесено на следующий год.

Согласно недавнему опросу Wall Street Journal, 37% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Украины. В октябре 2022 года таких было 30%.

Вместе с этим в Белом доме рассчитывают, что выступление Зеленского в конгрессе сможет изменить мнение колеблющихся сенаторов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Собеседники газеты рассказали, что Зеленский настаивал на выступлении в конгрессе, чтобы лично обосновать необходимость оказания помощи Украине. Находясь в Вашингтоне (он прилетел 11 декабря), украинский президент уже успел встретиться с дюжиной представителей оборонного сектора, также сообщили источники. По словам одного из них, Зеленский в том числе попросил их совета перед встречей с Байденом.

По мнению военных аналитиков, опрошенных WSJ, любое существенное сокращение военной поддержки США нанесет ущерб военным усилиям Киева. WSJ отмечает, что многие американские системы вооружения, которые уже находятся на Украине, нуждаются в боеприпасах.

Кремль пообещал проследить за встречей Байдена и Зеленского
Политика
Владимир Зеленский и Джо Байден

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.

При этом спикер палаты представителей (контролируется республиканцами) Майк Джонсон ранее не исключал, что противоречия удастся уладить до конца декабря — под Рождество. О том, что у Украины хватит имеющегося запаса средств только на «пару недель», накануне заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он подчеркнул, что выделение средств жизненно необходимо для Украины, в том числе «из-за возросшей активности российских вооруженных сил с приближением зимы».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее предупреждал, что если Украина не получит дополнительную помощь от США, то существует «большой риск» поражения в конфликте с Россией. Ермак также отметил, что украинские войска хотя и «более мотивированы», но уже вынуждены переходить к обороне.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу в ноябре заявил, что ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада. По его словам, украинская армия безуспешно атакует российские войска на запорожском, донецком и херсонском направлениях и несет при этом большие потери.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Конгресс США Военная операция на Украине
Материалы по теме
В США заявили, что денег для Украины хватит на «пару недель»
Политика
NYT узнала об идее США отправить генерала на Украину для выработки плана
Политика
Кремль пообещал проследить за встречей Байдена и Зеленского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 16:31
ЦБ сообщил о новой схеме мошенников с фальшивым приложением Банка России Финансы, 20:26
Министр обороны Украины ответил на вопрос о Залужном Политика, 20:23
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 20:20
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 20:12
«Алиса» перестала подчиняться пользователям из-за сбоя Технологии и медиа, 20:07
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 20:03
Как быстро Дональд Туск сможет вернуть Польшу на европейский путь Политика, 19:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ITF признала российскую теннисистку чемпионкой мира среди юниоров Спорт, 19:51
Президент турецкого клуба подал в отставку после нападения на судью Спорт, 19:48
Перевозчик рассказал о первом автобусе из Петербурга в Хельсинки Общество, 19:46
Как будет развиваться рынок больших данных в России Тренды, 19:44
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 19:40
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 19:39
В преддверии новогодних праздников стартует проект «Музейная зима в Туле» Пресс-релиз, 19:35