WSJ сообщила, что Зеленский столкнется с «жесткой аудиторией» в конгрессе

WSJ: Зеленского в конгрессе США ждет жесткая аудитория, в отличие от 2022 года

Зеленский находится с визитом в США и должен выступить перед конгрессом сегодня. WSJ пишет, что он столкнется с более «жесткой аудиторией», чем в 2022 году. Причинами газета называет провал контрнаступления и «скептицизм» общества

Владимир Зеленский (в центре) с лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом (слева) и лидером большинства в Сенате Чаком Шумером (справа) (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник столкнется с более «жесткой», чем в 2022 году, аудиторией в конгрессе США на фоне разногласий о дальнейшей помощи Киеву, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных представителей парламента.

Издание отмечает, что год назад Зеленского в конгрессе «встречали бурными овациями», однако сегодня, когда военные действия на Украине «застопорились», а траты США уже превысили $110 млрд, некоторые законодатели и большая часть американской общественности «скептически относятся» к продолжению финансирования Украины.

«Его [Зеленского] проблема — это вопрос жизни и смерти. Я видел, что там [на Украине] происходит, и то отчаяние, которое он должен испытывать, думая, что он готов умереть за свое дело, дело, которое Америка поощряла его продвигать», — отметил сенатор-демократ Дик Дурбин.

«Наши члены [конгресса] работают в ускоренном режиме. Мы [республиканцы] хотим помочь, но нам нужно, чтобы демократы серьезно относились к проблемам на границе», — заявил WSJ сенатор-республиканец Джон Тьюн.

Газета также напоминает, что на прошлой неделе лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл (республиканец) настаивал на том, чтобы сосредоточиться на решении проблемы миграции на южной границе США, нежели на помощи Украине. Тогда же несколько законодателей не исключили, что согласование пакета помощи Киеву может быть перенесено на следующий год.

Согласно недавнему опросу Wall Street Journal, 37% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Украины. В октябре 2022 года таких было 30%.

Вместе с этим в Белом доме рассчитывают, что выступление Зеленского в конгрессе сможет изменить мнение колеблющихся сенаторов.

Собеседники газеты рассказали, что Зеленский настаивал на выступлении в конгрессе, чтобы лично обосновать необходимость оказания помощи Украине. Находясь в Вашингтоне (он прилетел 11 декабря), украинский президент уже успел встретиться с дюжиной представителей оборонного сектора, также сообщили источники. По словам одного из них, Зеленский в том числе попросил их совета перед встречей с Байденом.

По мнению военных аналитиков, опрошенных WSJ, любое существенное сокращение военной поддержки США нанесет ущерб военным усилиям Киева. WSJ отмечает, что многие американские системы вооружения, которые уже находятся на Украине, нуждаются в боеприпасах.

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.

При этом спикер палаты представителей (контролируется республиканцами) Майк Джонсон ранее не исключал, что противоречия удастся уладить до конца декабря — под Рождество. О том, что у Украины хватит имеющегося запаса средств только на «пару недель», накануне заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он подчеркнул, что выделение средств жизненно необходимо для Украины, в том числе «из-за возросшей активности российских вооруженных сил с приближением зимы».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее предупреждал, что если Украина не получит дополнительную помощь от США, то существует «большой риск» поражения в конфликте с Россией. Ермак также отметил, что украинские войска хотя и «более мотивированы», но уже вынуждены переходить к обороне.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу в ноябре заявил, что ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада. По его словам, украинская армия безуспешно атакует российские войска на запорожском, донецком и херсонском направлениях и несет при этом большие потери.