Песков заявил, что Кремль не следит за судьбой Навального

Вмешательство США и других стран во внутренние дела России недопустимо и невозможно — признанный виновным заключенный Алексей Навальный отбывает причитающийся ему срок, заявил Песков

Алексей Навальный (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Кремль не следит за тем, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях», — подчеркнул он.

Песков также сообщил, что ему ничего не известно о том, что США довели до российских властей обеспокоенность ситуацией с Навальным. Он допустил, что это было сделано по линии МИДа.

В то же время представитель Кремля назвал недопустимым и невозможным вмешательство США и других стран во внутренние дела страны, напомнив, что признанный виновным заключенный отбывает свой срок.

Накануне, 11 декабря, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом), сообщила, что оппозиционер больше не числится в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области, где он отбывал срок наказания по делу о мошенничестве.

По ее словам, место, где он продолжил отбывать наказание, неизвестно. С 6 декабря адвокаты сообщают, что их не пускают к подзащитному и не выводят на заседания суда по видеосвязи.

Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил озабоченность судьбой Навального и сообщил, что довел эту обеспокоенность до российского правительства.

В 2021 году Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше», приговорив его к двум годам и шести месяцам. Он содержался в колонии общего режима № 2 во Владимирской области.

В марте 2022 года его приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду (срок по делу «Ив Роше» был зачтен). После этого его перевели в колонию строгого режима ИК-6.

В августе 2023 года он получил 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Речь идет об основанном им Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, в России деятельность запрещена).

1 декабря он сообщил, что против него возбудили уголовное дело по статье о вандализме.