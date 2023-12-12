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Дело Навального ,  
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Песков заявил, что Кремль не следит за судьбой Навального

Сюжет
Дело Навального
Вмешательство США и других стран во внутренние дела России недопустимо и невозможно — признанный виновным заключенный Алексей Навальный отбывает причитающийся ему срок, заявил Песков
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Кремль не следит за тем, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях», — подчеркнул он.

Песков также сообщил, что ему ничего не известно о том, что США довели до российских властей обеспокоенность ситуацией с Навальным. Он допустил, что это было сделано по линии МИДа.

В то же время представитель Кремля назвал недопустимым и невозможным вмешательство США и других стран во внутренние дела страны, напомнив, что признанный виновным заключенный отбывает свой срок.

Ярмыш сообщила, что Навальный больше не числится во владимирской колонии
Политика
Алексей Навальный

Накануне, 11 декабря, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом), сообщила, что оппозиционер больше не числится в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области, где он отбывал срок наказания по делу о мошенничестве.

По ее словам, место, где он продолжил отбывать наказание, неизвестно. С 6 декабря адвокаты сообщают, что их не пускают к подзащитному и не выводят на заседания суда по видеосвязи.

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Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил озабоченность судьбой Навального и сообщил, что довел эту обеспокоенность до российского правительства.

В 2021 году Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше», приговорив его к двум годам и шести месяцам. Он содержался в колонии общего режима № 2 во Владимирской области.

Навальный сообщил о новом уголовном деле — по статье о вандализме
Политика
Алексей Навальный (слева на экране)

В марте 2022 года его приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду (срок по делу «Ив Роше» был зачтен). После этого его перевели в колонию строгого режима ИК-6.

В августе 2023 года он получил 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Речь идет об основанном им Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, в России деятельность запрещена).

1 декабря он сообщил, что против него возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

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