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Дело Навального ,  
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Навальный сообщил о новом уголовном деле — по статье о вандализме

Алексей Навальный сообщил о новом уголовном деле — по статье о вандализме
Сюжет
Дело Навального
Дело заведено по статье о вандализме группой лиц по мотивам ненависти или вражды, сообщается в телеграм-канале Алексея Навального. Наказание по ней — до трех лет
Алексей Навальный (слева на экране)
Алексей Навальный (слева на экране) (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Против Алексея Навального возбудили уголовное дело по статье о вандализме, сообщается в его телеграм-канале.

«Разворачиваю письмо из ГСУ СК: «Сообщаю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ. Два эпизода», — говорится в сообщении.

Навальный отмечает, что «никогда еще осужденный, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью».

Часть 2 ст. 214 УК предусматривает лишение свободы на срок до трех лет за «вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

РБК направил запрос в СК России.

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Алексей Навальный

В августе Навального приговорили к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Приговор огласили на выездном заседании Мосгорсуда в ИК-6 во Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание по прошлому делу. Кроме того, Навальному на десять лет запретили публиковать сообщения в Сети и выписали штраф 500 тыс. руб.

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Дело, возбужденное в сентябре 2021 года, связано с основанным оппозиционером Фондом борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен). Следствие заявило, что ФБК был создан «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности». Навальный все обвинения отрицает и называет свое дело политическим.

В заключении Навальный находится с февраля 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако в июне 2022-го вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальному дали девять лет колонии строгого режима.

В конце сентября Навальный сообщил, что его на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ).

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Ольга Ваганова
Алексей Навальный уголовное дело вандализм
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