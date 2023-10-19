В Казани задержали редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (признана иноагентом) Алсу Курмашеву задержали в Казани, сообщают «Бизнес Online» и «Татар-информ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ее подозревают по ч. 3 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах лицом). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. По данным следствия, она собирала информацию о военной деятельности, которую иностранные источники могли использовать против безопасности России, после чего не подала в Минюст данные для включения в реестр иноагентов.

По информации «Татар-информа», следствие считает, что Курмашева получила сведения о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов в Татарстане. Эту информацию она использовала при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для профильных международных инстанций и проведения «дискредитирующих Россию информационных кампаний», считает следствие.

В ближайшее время суд изберет для Курмашевой меру пресечения. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан отказались от комментария. РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Республике Татарстан. В Советском суде Казани сообщили, что к ним не поступал материал об избрании меры пресечения.

Как сообщили в Комитете защиты журналистов, Курмашева — гражданка России и США, которая проживает в Праге. В середине мая она приехала в Россию по семейным обстоятельствам. Когда она собиралась уехать через несколько недель, ее задержали в казанском аэропорту, после чего у Курмашевой изъяли ее американский и российский паспорта.