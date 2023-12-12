Матвиенко отвергла идею о внесении идеологии России в Конституцию

Матвиенко выступила против идеологии, «которой должны подчиняться все». Ранее с предложением прописать в Конституции государственную идеологию выступил глава СК

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Конституцию не следует добавлять единую идеологию, это подтверждается обновленной редакцией Основного закона, заявила в интервью ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в Конституции», — сказала она.

Рассуждения о необходимости в России общей идеологии стали «модным философским трендом», продолжила Матвиенко но указала, что дискуссия по этому вопросу полезна, ее можно продолжать.

Три недели назад, в конце ноября, с предложением прописать в Конституции государственную идеологию выступил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. «Просто отмахнуться» от этого не получится, рассудил он.

Конституция России запрещает установление обязательной или государственной идеологии, она гарантирует «идеологическое многообразие». Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В 2020 году в Основной закон были внесены поправки, которые в том числе обнулили предыдущие сроки президента России Владимира Путина, положения об идеологии затронуты не были.

Кремль сообщил об отсутствии собственной позиции по предложению Бастрыкина. По мнению представителя президента Дмитрия Пескова, эта инициатива Конституции не противоречит.

Весной глава Минюста Константин Чуйченко предлагал изменить положение Основного закона о запрете государственной идеологии. Он напомнил, что ст. 13 Конституции пришла на смену ст. 6 Конституции СССР, где прописано, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы является Компартия СССР, поэтому появление в российской Конституции запрета на идеологию объяснимо. «Понятно, что в принципе ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти повышенные обязательства», — уверен министр.

В декабре зампред Совбеза Дмитрий Медведев допустил внесение точечных изменений в Конституцию. «Донастройка, безусловно, будет происходить», — пояснил он.