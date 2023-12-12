Матвиенко отвергла идею о внесении идеологии России в Конституцию
В Конституцию не следует добавлять единую идеологию, это подтверждается обновленной редакцией Основного закона, заявила в интервью ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в Конституции», — сказала она.
Рассуждения о необходимости в России общей идеологии стали «модным философским трендом», продолжила Матвиенко но указала, что дискуссия по этому вопросу полезна, ее можно продолжать.
Три недели назад, в конце ноября, с предложением прописать в Конституции государственную идеологию выступил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. «Просто отмахнуться» от этого не получится, рассудил он.
Конституция России запрещает установление обязательной или государственной идеологии, она гарантирует «идеологическое многообразие».
Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В 2020 году в Основной закон были внесены поправки, которые в том числе обнулили предыдущие сроки президента России Владимира Путина, положения об идеологии затронуты не были.
Кремль сообщил об отсутствии собственной позиции по предложению Бастрыкина. По мнению представителя президента Дмитрия Пескова, эта инициатива Конституции не противоречит.
Весной глава Минюста Константин Чуйченко предлагал изменить положение Основного закона о запрете государственной идеологии. Он напомнил, что ст. 13 Конституции пришла на смену ст. 6 Конституции СССР, где прописано, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы является Компартия СССР, поэтому появление в российской Конституции запрета на идеологию объяснимо. «Понятно, что в принципе ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти повышенные обязательства», — уверен министр.
В декабре зампред Совбеза Дмитрий Медведев допустил внесение точечных изменений в Конституцию. «Донастройка, безусловно, будет происходить», — пояснил он.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени