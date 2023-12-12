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Какие пункты пропуска Финляндия решила открыть. Карта

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Финляндия решила с 14 декабря открыть два пропускных пункта на границе с Россией. Где они находятся — в инфографике РБК

С 14 декабря откроются два пункта — «Ваалимаа» (с российской стороны ему соответствует «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии).

Решение ограничить пересечение границы власти объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище. В Хельсинки отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — из Ирака, Йемена и Сомали. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал решение России пропустить к границе мигрантов с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, а также призвал готовиться к «гадостям» со стороны России после вступления страны в НАТО. С середины сентября в Финляндию запрещен въезд на машинах с российскими номерами, а с ноября пересечь ее нельзя на велосипедах.

Всего на границе России и Финляндии девять КПП. Хельсинки ранее последовательно закрыл их все — с 18, с 25 и с 30 ноября. Москва выразила протест Хельсинки из-за закрытия пунктов пропуска.

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Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Светлана Прохорова
Финляндия Россия КПП граница пропускной пункт Ленинградская область Мурманская область Карелия

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