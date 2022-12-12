Суд отклонил жалобу задержанного за противодействие спецоперации украинца

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Военный суд в России отклонил жалобу адвоката Леонида Соловьева на отказ военно-следственного управления СК провести проверку после задержания украинца за «противодействие специальной военной операции», сообщил в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков.

Речь идет о гражданине Украины, студенте Харьковского юридического университета Никите Шкрябине. Его мать и проректор вуза утверждали, что он не принимал участия в боевых действиях.

По состоянию на 22 августа Шкрябин был задержан за «противодействие» спецоперации, находился на территории России, а его состояние оценивалось как удовлетворительное, говорилось в ответе Минобороны на запрос Соловьева.

«Сведения о местах содержания лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции, являются информацией ограниченного распространения и передаче третьим лицам не подлежат», — сообщали в министерстве.

Там также указали, что за информацией о возбужденных и расследуемых делах следует обратиться в следственные органы. В отношении Шкрябина продолжаются «необходимые проверочные мероприятия», до завершения которых запрос о личном посещении рассмотрен быть не может, говорилось в ответе ведомства.

В сентябре Соловьев обратился с заявлением в военно-следственное управление СК с заявлением «о преступлении неустановленных военнослужащих российской армии, длительное время удерживающих его подзащитного incommunicado [в изоляции]». В проведении проверки ему было отказано.

После этого адвокат подал жалобу в 235-й гарнизонный военный суд на бездействие следователя. Суд, проанализировав заявление Соловьева, ответы Минобороны и Главного военного следственного управления СК, указал, что Шкрябина задержали «по признакам совершения противоправных действий», но уголовных дел в отношении его не зарегистрировано.

Таким образом, счел суд, следователем «не было допущено каких-либо нарушений при рассмотрении и принятии решения по сообщению Соловьева», а обжалуемые им действия «не причинили ущерб конституционным правам и свободам Шкрябина и не затруднили его доступа к правосудию». В связи с этим суд решил оставить жалобу без удовлетворения, следует из выдержки из судебного решения, опубликованной Чиковым.

РБК направил запросы в пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда и пресс-службу Минобороны.