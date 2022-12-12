Московский суд приговорил мундепа Хараидзе к 4 годам колонии

Катеван Хараидзе (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тверской суд Москвы признал виновной в мошенничестве московского муниципального депутата Катеван Хараидзе и назначил ей 4 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда. Хараидзе также оштрафована на 700 тыс. руб. и лишена на два года права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Хараидзе задержали в июне 2021 года. Прокуратура настаивала, что Хараидзе, являясь муниципальным депутатом, вместе с другим человеком, попыталась разрешить конфликт застройщика с жильцами одного из домов на улице Фадеева в Тверском районе Москвы. Депутат вместе с сообщником, по версии обвинения, предложили застройщику «оказать содействие в принятии общим собранием собственников жилого дома решения в пользу компании» за 15 млн руб. Хараидзе и другой фигурант понимали, что сделать это невозможно, отмечали в ведомстве. «Осуществляя задуманное, 10 июня 2021 года соучастник в офисном помещении на ул. Краснопролетарской получил лично от представителя фирмы часть денежных средств в размере 5 млн руб., часть из которых передал соучастнице», — сказано в сообщении прокуратуры в связи с направлением дела в суд.

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