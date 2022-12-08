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Политика ,  
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Обвинение запросило 6 лет колонии для мундепа Хараидзе

Обвинение запросило шесть лет колонии для обвиняемой в мошенничестве мундепа Хараидзе
Также прокурор запросил для Хараидзе штраф 700 тыс. руб. Муниципального депутата задержали в июне 2021 года по обвинению в мошенничестве. Это произошло перед выборами в Госдуму, куда она собиралась баллотироваться
Кетеван Хараидзе
Кетеван Хараидзе (Фото: из личного архива Кетеван Хараидзе)

Обвинение попросило назначить московскому муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, которую обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), наказание в виде шести лет колонии, сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда Москвы. Кроме того, прокурор попросил назначить Хараидзе штраф в размере 700 тыс. руб.

«Сегодня прокурор не только попросил шесть лет колонии, но и попросил изменить меру пресечения — арестовать ее в зале суда до вынесения приговора. Суд не стал арестовывать, мера пресечения у Кетеван Хараидзе по-прежнему домашний арест», — сообщил РБК адвокат мундепа Михаил Бирюков. Он уточнил, что приговор его подзащитной должны вынести 12 декабря, заседание начнется в 12:00 мск.

Адвокат добавил, что защита будет обжаловать приговор, если он окажется обвинительным.

Кетеван Хараидзе находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с июля 2021 года. Ее задержали незадолго до выборов в Госдуму, которые состоялись спустя два месяца. Хараидзе объявляла о намерении баллотироваться на федеральном уровне.

Хараидзе задержали 18 июня 2021 года, следователи и оперуполномоченные пришли к депутату с обыском без предъявления обвинений, как к свидетелю по делу. Хамовнический суд Москвы предъявил Хараидзе обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и 19 июня арестовал ее.

По версии обвинения, Хараидзе и другой фигурант дела в мае 2021 года узнали о конфликте застройщика с жильцами одного из домов на улице Фадеева в Тверском районе Москвы.

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Жители запретили работникам и спецтехнике, принадлежащей застройщику, проезжать через жилую зону дома в ходе строительных работ. Хараидзе решила «использовать данные обстоятельства с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере», считают в прокуратуре.

Депутат вместе с сообщником, по версии обвинения, предложили застройщику «оказать содействие в принятии общим собранием собственников жилого дома решения в пользу компании» за 15 млн руб. Хараидзе и другой фигурант понимали, что сделать это невозможно, отмечали в ведомстве.

«Осуществляя задуманное, 10 июня 2021 года соучастник в офисном помещении на ул. Краснопролетарской получил лично от представителя фирмы часть денежных средств в размере 5 млн руб., часть из которых передал соучастнице», — сказано в сообщении прокуратуры в связи с направлением дела в суд.

Второго фигуранта дела, чье имя ведомство не называет, задержали через несколько дней при получении «очередной» части суммы в размере 5 млн руб. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство, он сотрудничает со следствием.

Хараидзе в 2017 году избрали муниципальным депутатом Тверского района Москвы. С 1996 года она работала с партией «Яблоко», членом которой была до 2019 года. В сентябре политик смогла переизбраться на эту должность как самовыдвиженец, несмотря на домашний арест.

Хараидзе, по данным «РБК Компании», владеет кинокомпанией «Арт Капитал Фильм», которая производит документальные фильмы.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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