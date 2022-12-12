«Интерфакс» узнал о предложении запретить иностранные агрегаторы такси

«Интерфакс»: в России могут запретить работу агрегаторов такси с иностранными акционерами

В Госдуме предложили поправку к законопроекту о такси, запрещающую деятельность агрегаторов с иностранными владельцами, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, поправка не коснется стран — членов ЕАЭС

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ко второму чтению законопроекта о такси добавил к нему поправку, которая запрещает деятельность в России служб заказа такси с иностранными владельцами, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с рассмотрением документа.

Предполагается, что запрет не будет касаться стран — членов Евразийского экономического союза или тех агрегаторов, которым будет дано отдельное разрешение президента России, уточнил источник.

Среди прочего комитет по транспорту также добавил норму о составлении рейтингов водителей.

Сейчас иностранные миноритарии или контролирующие собственники имеются у большинства крупнейших компаний-агрегаторов в России, сообщил «Интерфаксу» зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Он выступил против новых поправок и назвал их неразумными. «Если есть риски — давайте их описывать, давайте искать другие пути снижения этих рисков», — отметил Данилов-Данильян.

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» правительство внесло в Госдуму 11 мая, в первом чтении его приняли 5 июля. Замминистра транспорта Дмитрий Баканов пообещал, что проект рассмотрят во втором и третьем чтениях до конца года.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что большинство таксопарков в субъектах страны работают в партнерстве с агрегаторами «Яндекс.Такси», Uber, Gett, «Максим» и «Ситимобил», но законодательно их деятельность не регулируется. Авторы планировали прописать ответственность агрегаторов за причиненный во время поездки на легковом такси вред жизни, здоровью и имуществу пассажира.

В начале декабря парламентарии предложили убрать некоторые ограничения из первой версии документа, в частности позволить управлять такси с тремя неоплаченными штрафами за нарушение ПДД и без аттестации на знание расположения достопримечательностей, объектов инфраструктуры, медицинских и образовательных учреждений, а также органов власти. В Минтрансе, Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объединения бизнесменов «Опора России» и «Деловая Россия» отмену этих положений поддержали.