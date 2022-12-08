Депутаты и Минтранс согласовали изменения законопроекта о такси

Парламентарии предложили убрать некоторые ограничения из первой версии документа, в частности позволить управлять такси с тремя неоплаченными штрафами за нарушение ПДД и без аттестации на знание расположения достопримечательностей

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Депутаты и сенаторы предложили 99 поправок ко второму чтению законопроекта о работе такси, как минимум часть из них была согласована с представителями бизнеса, пишут «Ведомости», ознакомившись с инициативами парламентариев.

Ряд положений из первоначальной версии документа сочли избыточными, среди них — ограничения для работы водителей легкового такси. Предполагалось, что водителей будут допускать к работе после прохождения аттестации на знание всех объектов инфраструктуры, медицинских и образовательных учреждений, достопримечательностей, зданий органов власти, путей подъезда к ним и др. Кроме того, ко второму чтению решено убрать ограничение на допуск к управлению такси в виде трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

В Минтрансе, Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объединения бизнесменов «Опора России» и «Деловая Россия» отмену этих положений поддержали.

Члена комитета по транспорту Олег Гарин рассказал изданию, что полного понимания, какие именно поправки будут приняты, пока нет. При этом инициаторы уверены, что прежде всего следует учитывать безопасность пассажиров.

Речь идет о законопроекте «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», его внесли в нижнюю палату 11 мая, а приняли в первом чтении 5 июля. Замминистра транспорта Дмитрий Баканов говорил, что проект рассмотрят во втором и третьем чтениях до конца года.

Большинство таксопарков в субъектах страны работают в партнерстве с агрегаторами «Яндекс.Такси», Uber, Gett, Максим и «Ситимобил», однако законодательством их деятельность не регулируется, говорилось первоначально в пояснительной записке. Авторы планировали прописать ответственность агрегаторов за причиненный во время поездки на легковом такси вред жизни, здоровью и имуществу пассажира. Среди прочего речь шла о солидарной ответственности с лицом, совершающим перевозку без разрушения, и полной ответственности за вред пассажиру, если фрахтователя не уведомили надлежащим образом о наименовании перевозчика или в реестре данные о нем отсутствуют.

Во втором чтении планируется рассмотреть поправки, согласно которым перевозчики будут в большей степени разделять ответственность с агрегаторами. Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин пояснил, что ответственность понесут как перевозчик, так и служба, через которую заказано такси, а если авария произошла по вине водителя, он возмещает ущерб в пределах страховки.